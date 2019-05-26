غادة عبدالرازق: أحفادي غيروا حياتي وأحلم بـ«حتشبسوت»

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

غادة عبد الرازق

حلت النجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضاني "حدوتة مُرة" قائلةً: "يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة، حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلا عن أني قد غيّرت من شكلي وقدمته مع طاقم عمل جديد"، معبرة عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور، معتبرة أن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط.

ونفت غادة عبدالرازق أي خلافات بينها وبين الممثل مجدي كامل، مدللة بذلك وجوده بجانبها في مسلسلها الحالي، كما أكدت أنها هنأت المخرج محمد سامي على مسلسله الجديد "ولد الغلابة". وعن الأدوار التي تتمنى القيام بها صرحت غادة برغبتها الشديدة في أن تؤدي دور "حتشبسوت" أو "شجرة الدر"، ولكنهما تحتاجان إلى إنتاج ضخم. وصرحت