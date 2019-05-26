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غادة عبدالرازق: أحفادي غيروا حياتي وأحلم بـ«حتشبسوت»

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
حلت النجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضاني "حدوتة مُرة" قائلةً: "يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة، حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلا عن أني قد غيّرت من شكلي وقدمته مع طاقم عمل جديد"، معبرة عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور، معتبرة أن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط.
ونفت غادة عبدالرازق أي خلافات بينها وبين الممثل مجدي كامل، مدللة بذلك وجوده بجانبها في مسلسلها الحالي، كما أكدت أنها هنأت المخرج محمد سامي على مسلسله الجديد "ولد الغلابة". وعن الأدوار التي تتمنى القيام بها صرحت غادة برغبتها الشديدة في أن تؤدي دور "حتشبسوت" أو "شجرة الدر"، ولكنهما تحتاجان إلى إنتاج ضخم. وصرحت
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رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
تامر-مرسى

Watch iT: شركتنا مملوكة للدولة ومهمتها وقف القرصنة

أعلنت شركة Watch iT، أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات.
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رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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ولد الغلابة 12.. عيسى يضرب صفية ويخبرها بالحقيقة

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر قناة MBC مصر، بذهاب «صفية» التى تجسدها إنجي المقدم إلى الشرطة لتبلغ عن شقيقها «عيسى» الذي يجسده الفنان أحمد السقا، واتهمته بتجارة المخدرات مع «ضاحي» محمد ممدوح، وعلى الفور ذهبت الشرطة لتلقى القبض عليه، وحينما وجهت إليه اتهامات شقيقته أنكرها، وقال إنها مريضة نفسية ومصدومة بعد وفاة شقيقتها الصغرى ووالدتها، كما ذهبت الشرطة إلى «قمر» التى تجسدها الفنانة مى عمر، لتعيد التحقيق معها مرة أخرى، ولكنهم لم يصلوا إلى أي شيئ جديد، وما زالت «صفية» تريد أن تنتقم من «عيسى» خاصة بعد مقتل «ضاحي».
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