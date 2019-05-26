جريمة

ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
إستاد برج العرب - صورة أرشيفية
إستاد برج العرب - صورة أرشيفية
تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
كما حذرت الجماهير التي توافدت على ملعب المباراة بعدم حمل أي حقائب أو الدخول بها للملعب، وشددت على عدم اصطحاب أي ألعاب نارية ورفض حمل أي لافتات أو أدوات تشجيع تحمل شعارات لشركات أوهيئات تجارية. كما رفضت الأجهزة الأمنية حمل أي عصي أو حوامل وإعلانات خشبية بينما تم السماح فقط بحمل الأعلام الصغيرة بمساكة
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ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.
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سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

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«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

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تأجيل الطعن على وقف برنامج «الزمالك اليوم» لـ20 مايو

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذي أيد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه، لجلسة 20 مايو الجاري، كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف بث البرنامج.
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