ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
إستاد برج العرب - صورة أرشيفية
تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
كما حذرت الجماهير التي توافدت على ملعب المباراة بعدم حمل أي حقائب أو الدخول بها للملعب، وشددت على عدم اصطحاب أي ألعاب نارية ورفض حمل أي لافتات أو أدوات تشجيع تحمل شعارات لشركات أوهيئات تجارية.
كما رفضت الأجهزة الأمنية حمل أي عصي أو حوامل وإعلانات خشبية بينما تم السماح فقط بحمل الأعلام الصغيرة بمساكة
كما حذرت الجماهير التي توافدت على ملعب المباراة بعدم حمل أي حقائب أو الدخول بها للملعب، وشددت على عدم اصطحاب أي ألعاب نارية ورفض حمل أي لافتات أو أدوات تشجيع تحمل شعارات لشركات أوهيئات تجارية.
كما رفضت الأجهزة الأمنية حمل أي عصي أو حوامل وإعلانات خشبية بينما تم السماح فقط بحمل الأعلام الصغيرة بمساكة بلاستيكية، وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كانت قوات الأمن وافقت على حضور 50 ألف مشجع في النهائي، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بفوز الفريق المغربي على ملعبه بهدف نظيف أحرزه المهاجم لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليتيعن على الزمالك ضرورة الفوز بفارق هدفين لضمان الحصول على اللقب الأول بمسمى الكونفيدرالية.