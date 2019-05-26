ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

إستاد برج العرب - صورة أرشيفية

تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.

كما حذرت الجماهير التي توافدت على ملعب المباراة بعدم حمل أي حقائب أو الدخول بها للملعب، وشددت على عدم اصطحاب أي ألعاب نارية ورفض حمل أي لافتات أو أدوات تشجيع تحمل شعارات لشركات أوهيئات تجارية. كما رفضت الأجهزة الأمنية حمل أي عصي أو حوامل وإعلانات خشبية بينما تم السماح فقط بحمل الأعلام الصغيرة بمساكة