رياضة

جماهير الزمالك تستقبل «ساسي وشيكابالا» بالهتافات

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
ساسي
ساسي
هتفت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الذي سيشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام منافسه نهضة بركان المغربي، في إياب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للاعبين خلال عمليات الإحماء قبل بداية المباراة. وحيت جماهير الزمالك لاعبي فريقها وحاولت الشد من أزر اللاعبين في المباراة المُنتظرة وطالبوهم بتحقيق البطولة، وهتفت الجماهير للدولي التونسي فرجاني ساسي الذي يعاني من الإصابة بعد أن ظهر في أرضية استاد برج العرب قائلة: "تعالى يا ساسي.. فرجاني ساسي أهو".
وهتفت الجماهير لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق السابق بعد ظهوره في المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب عدما حرص على التواجد ومساندة زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة. ويدير المباراة، طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال،
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فريق-الاسماعيلى

بتروجت يرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي

أعلن نادى بتروجت عن رفضه إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي المقرر لها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم على ملعب الجونة، وذلك من خلال بيان رسمى أصدره النادي البترولي اليوم الأحد والذى أكد فيه تمسكه برفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى غدا بالدورى، كما طلب -خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري- إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت.
الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مواجهته مع نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي ستقام، في تمام العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث شهد التشكيل أكثر من مفاجأة وهي البدء بمحمد إبراهيم بدلًا من محمود عبدالعزيز "زيزو"، وشهد التشكيل استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن مع وجود الثلاثي محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود الونش كما اختار جروس حميد أحداد لقيادة هجوم الفريق.
كوليبالي

أول رد من الأهلي على تعاقد النجم الساحلي مع كوليبالي

علق حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق والهارب من صفوف المارد الأحمر، إلى فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "انتقال كوليبالي للنجم الساحلي باطل، بسبب أن اللاعب مديون للأهلي بمليون و450 ألف دولار وهي العقوبة التي أقرتها المحكمة الرياضية بالفيفا بعد هروبه من صفوف القلعة الحمراء في موسم 2017".
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فرجاني-ساسي‎

فرجاني ساسي يكشف سبب استقباله بعثة الزمالك في تونس

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب حرصه على الوجود مع بعثة الفريق الأبيض، منذ وصولها إلى تونس مساء أمس الجمعة، إذ أكد أن استقباله بعثة الفريق جاء بسبب مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل مواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه كان مشتاقًا لزملائه في الفريق الأبيض. وشدد فرجاني ساسي على ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الزمالك على حسم التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية من سوسة، أمام نظيره النجم الساحلي.
الزمالك وسموحة (16)

أمير مرتضى يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد عودة الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض للملاعب مرة أخرى بعد الإصابة التي لحقت به، حيث أكد المشرف على فريق الكرة بالزمالك في تصريحات تليفزيونية، أن حالة فرجاني ساسي في تحسن ملحوظ وبدأ السير على قدميه دون العكازين. وأوضح أمير مرتضى أن الورم الذي كان يعاني منه فرجاني ساسي في قدميه قد أُزيل وأنه أصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي منتظرًا مرحلة الجري وخوض التدريبات.
عامر-حسين

عامر حسين يعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيدرس إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز في الثالث من شهر يونيو المقبل، حال خروج فريق نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، لكن في حالة تأهله للمباراة النهائية سيتم تعليق بطولة الدوري. كما قرر تأجيل موعد مباريات الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين لمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
جروس-مدرب-الزمالك

رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام جروس

تحدث رئيس نادي الزمالك، عن موقف كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من تجديد تعاقده وحقيقة رفضه التجديد، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية: «هفرح لو جروس رفض التجديد للزمالك لأنه بيعمل أشياء غريبة ومع ذلك أتحمله دون أي أزمات». وفتح رئيس الزمالك النار على الحكم محمود عاشور، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس الأربعاء، حيث دافع رئيس القلعة البيضاء عن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بعد تعرضه أمس الأربعاء للطرد من قبل الحكم محمود عاشور في مباراة الأهلي.
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