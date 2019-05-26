جماهير الزمالك تستقبل «ساسي وشيكابالا» بالهتافات

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

ساسي

هتفت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الذي سيشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام منافسه نهضة بركان المغربي، في إياب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للاعبين خلال عمليات الإحماء قبل بداية المباراة. وحيت جماهير الزمالك لاعبي فريقها وحاولت الشد من أزر اللاعبين في المباراة المُنتظرة وطالبوهم بتحقيق البطولة، وهتفت الجماهير للدولي التونسي فرجاني ساسي الذي يعاني من الإصابة بعد أن ظهر في أرضية استاد برج العرب قائلة: "تعالى يا ساسي.. فرجاني ساسي أهو".

وهتفت الجماهير لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق السابق بعد ظهوره في المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب عدما حرص على التواجد ومساندة زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة. ويدير المباراة، طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال،