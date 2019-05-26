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شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شئون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
وأشار إلى أنه هو تكليف الزوج بالقيام على زوجته من حيث رعاية شؤونها وحمايتها وأن يتولى أمرها، مشيرًا إلى أن القوامة هي أفضلية الصلاحية والقيادة، وليست أفضلية النوع ولا الجنس ولا الذكاء إلى آخره. وأكد أن مفهوم القوامة فى الوقت الحالى يفهم بشكل خاطئ على أنها ألفاظ عتيقة وقديمة، ليس فى مضمونها إلا احتقار
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التعليم: 98% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 432,062 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
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«الأعلى للإعلام»: وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
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المرأة والشباب أولا.. رسالة السيسي في يوم إفريقيا

قال سفير مصر في بكين أسامة المجدوب، إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المشاركين في الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، مضيفا في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو، وأقيم بالعاصمة الصينية "بكين:، أن الرئيس السيسي أكد في رسالته، أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الإفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الإفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.
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شيخ الأزهر: الإسلام أعطى المرأة مميزات أكثر من الرجل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم السبت، إن الإسلام أعفى المرأة من بعض التكاليف الشرعية، مراعاة لما فيها من مشقة، مضيفا أن الإسلام أعفى المرأة من الصلاة في حالات خاصة، في حين لم يعفَ الرجل من الصلاة حتى في حالة مرضه، كما أعفى المرأة من الجهاد أو الخدمة العسكرية، لما يلاقيه الجندي من أهوال في الحروب، كما أعفاها أيضا من اتباع الجنائز وصلاة الجمعة، وهذه الأحكام طبقت على أساس ما تطيقه المرأة وفق ظروفها البدنية والعضوية، فالمساواة بين المختلفين ظلم.
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الطيب لمتهمي الإسلام بالذكورية: الدين أنصف المرأة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني (حديث شيخ الأزهر)، اليوم الأربعاء، إن الدين الإسلامي أنصف المرأة بقواعد وقيم لا يمكن للإنسانية أن تستقيم بدونها، مؤكدا أن الله (سبحانه وتعالى) خلق الناس مختلفين في أمور ومتفقين في أمور أخرى، لذلك فإن هناك دوائر تقبل المساواة ودوائر لا تقبلها ويسمونها في علم مقاصد الشريعة "عوارض المساواة"، يعني أن المساواة مطلوبة إلا أنها يعرض لها في بعض التطبيقات أن تكون بين مختلفين، فحينئذ تعتبر ظلما وتنتقل من كونها فضيلة لتصبح رذيلة.
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السعودية تسعى لتشريع يجرم العنصرية والكراهية

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار تشريع جديد يُجرم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيل المنظمات ذات الطابع العنصري، أو التي تؤيد التمييز العنصري، ويمنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المقدسات. وألقى الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري، المستشار في وزارة الداخلية، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمركز الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بخصوص هذا الأمر.
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