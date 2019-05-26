الأهلي: «فيفا» أخطرنا بسلامة موقفنا في قضية كوليبالي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

كوليبالي

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الـ«فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ. وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

واتخذ الأهلي إجراءاته القانونية أثر هروب اللاعب سليماني كوليبالي؛ وتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا، الذي أحال الملف للجنة تسوية المنازعات، التي أصدرت حكمها يوم 19 أبريل 2018، بإلزام كوليبالي بسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار للنادي الأهلي، وأخطرت اللجنة اللاعب بمضمون الحكم، وموعد سداد الغرامة، ولم