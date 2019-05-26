التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان

تحرير:علي الزيني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

الزمالك ونهضة بركان

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الزمالك ونظيره نهضة بركان، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدف نظيف.

استحوذ فريق الزمالك على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان، الذي شكل خطورة على مرمى جنش في الدقيقة السادسة، بعد انطلاقة من كودجو الذي حول عرضية أرضية إلى العشير الذي أطاح بالكرة أعلى العارضة. رد الزمالك لم يتأخر سوى دقيقة، حيث رد بهجمة منظمة بين أحداد وأوباما، انفرد على إثرها الأخير، لكنه أطاح