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الأعلى للإعلام يطالب بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قناة "القاهرة والناس"، بتفريغ حلقة أمس السبت من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد في الحلقة. وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة "القاهرة والناس"، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر.
وتضمن قرار الإيقاف أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون
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بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
بسمة-وهبة

«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.
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غادة عبدالرازق: أحفادي غيروا حياتي وأحلم بـ«حتشبسوت»

حلت النجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضاني "حدوتة مُرة" قائلةً: "يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة، حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلا عن أني قد غيّرت من شكلي وقدمته مع طاقم عمل جديد"، معبرة عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور، معتبرة أن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط.
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بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
بسمة-وهبة

أول ظهور لبسمة وهبة بعد أزمة «شيخ الحارة» (فيديو)

أزمة كبيرة وقعت فيها الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، بعد عرض الحلقة الخاصة بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي تحدثت فيها عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، ليخرج بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤكدًا تلقيه العديد من الشكاوى بشأن هذا البرنامج، وأنه سيباشر التحقيقات مع القائمين عليه. ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية التقرير الصادر من المرصد الإعلامي للنقابة بشأن التجاوزات المهنية والأخلاقية ببرنامجها بعد حلقة ماجد المصري.
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الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد. وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.
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خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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