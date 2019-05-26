الأعلى للإعلام يطالب بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

ياسمين الخطيب

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قناة "القاهرة والناس"، بتفريغ حلقة أمس السبت من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد في الحلقة. وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة "القاهرة والناس"، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر.

وتضمن قرار الإيقاف أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون

وتضمن قرار الإيقاف أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، توصي لجنة الشكاوى بشأن برنامج "شيخ الحارة" على "القاهرة والناس"، وموافقة المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 مايو 2019، بمنع بثه لمدة مؤقتة لما ارتكبه من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19 مايو بالخروج عن القيم والأعراف، بشكل يحمل تمييزا وخوضا في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة؛ وعليه، قرر المجلس منع بث البرنامج لمدة شهر، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.