«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.

وتقضي المادة "88" بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطا إعلاميا دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، كما تقضي المادة "89" بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامي. كانت نقابة