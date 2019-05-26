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قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة

تحرير:وكالات ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
أمير قطر
أمير قطر
أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن
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الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
اسقاط-طائرة-استطلاع

إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبد الله

أعلنت قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة و14 دقيقة من، صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.
احتجاجات-الجزائر (6)

الجزائر: إحالة رئيسي حكومة و8 وزراء سابقين للمحاكمة

أعلن مجلس قضاء الجزائر أن النيابة العامة أحالت، اليوم الأحد، ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، و8 وزراء سابقين وواليين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمتهم. وقال بيان صادر، عن المجلس، إنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 مايو 2019, إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من:
مظاهرات-الجزائر (2)

أخيرا.. تقدم مرشحين اثنين لانتخابات الجزائر

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في بيان له، اليوم الأحد، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، وأنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، مضيفا: "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد باليوم الأحد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو المقبل، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين اليوم لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، والمرشحين الاثنين هما عبد الحكيم حمادي طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات، وكلاهما من المستقلين غير المعروفين".
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الملك-سلمان (2)

قمتان في السعودية لبحث الاعتداء على ناقلات النفط

دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، مساء السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة، في 30 مايو الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن القمتين تأتيان حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: 88 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها خلال 3 أشهر، بلغ نحو 108 آلاف و839 فرصة عمل، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغ 88 ألفا و594 تعاقدا، وأظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أن عدد المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 آلاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 من الإناث من حملة المؤهلات
الملك-سلمان

السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية

جددت المملكة العربية السعودية طلبها من دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واحترام حقوق العمال المهاجرين لديها، إعمالا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس، على ضرورة قيام قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
سامح-شكرى (1)

مصر والسعودية والبحرين توجه طلبات إلى قطر

دعت مصر إلى أن تتخذ قطر خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالى أو التمويلى أو المعنوى لهم، مطالبة بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التى تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها، وذلك في كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت اليوم الأربعاء في جنيف.
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