بائع ملابس يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

مقتل حلاق- أرشيفية

مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بالجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.. حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث القسم، وبانتقال القوات إلى منطقة العشرين، تم القبض على المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين بائع ملابس وآخر يعمل بالمجال ذاته، بسبب خلافات مالية بينهما؛ ما دفع الأول إلى إخراج سلاح أبيض عبارة عن مطواة، والتعدي على الثاني، ما أسفر عن وفاته على الفور، تم نقل الجثة إلى المستشفى. وعلى صعيد آخر، تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد