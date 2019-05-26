جريمة

بائع ملابس يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
مقتل حلاق- أرشيفية
مقتل حلاق- أرشيفية
مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بالجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.. حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث القسم، وبانتقال القوات إلى منطقة العشرين، تم القبض على المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
بالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين بائع ملابس وآخر يعمل بالمجال ذاته، بسبب خلافات مالية بينهما؛ ما دفع الأول إلى إخراج سلاح أبيض عبارة عن مطواة، والتعدي على الثاني، ما أسفر عن وفاته على الفور، تم نقل الجثة إلى المستشفى. وعلى صعيد آخر، تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد
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تصادم-أتوبيس-خاص-بمقطورة (3)

إصابة 28 شخصا في تصادم أتوبيس و5 سيارات بـ«الصحراوي»

أصيب 28 شخصا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وخمس سيارات بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات «التأمين الصحي» بالعاشر، و«بلبيس» المركزي، بمدينة بلبيس، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
استاد-برج-العرب (2)

ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
إكتشاف-وتدمير-عدد (14)-فتحة-نفق-على-الشريط-الحدودى-بشمال-سيناء

ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو على رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر مقر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاه داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
يوسف-العربى

بينهما ضابط مفصول.. قاتلا «يوسف» يسلمان نفسيهما للأمن

سلم نجل نائب برلماني شهير، وضابط مفصول، نفسيهما إلى قوات الأمن بأكتوير، بعدما رفضت محكمة جنايات الجيزة بالأمس، معارضتهما على حكم سجنهما 7 سنوات بتهمة قتل الطفل يوسف العربي بالخطأ، فى ميدان الحصري بإمبابة فى مايو 2017، لتغيبهما عن حضور الجلسة واستمرار هروبهما، وأيدت المحكمة أول أمس حكم أول درجة القاضى بمعاقبة المتهمين خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط مفصول، بالسجن لمدة 7 سنوات، واعتباره مازال قائمًا لهروبهما، وهو ما دفع المتهمين لتسليم نفسيهما، للاستفادة من درجة التقاضي القانونية بالمعارضة على الحكم حضوريًا.
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حسموا خلاف المال بالدم.. المؤبد لقاتلي صديقهم بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، فى قضية اتهامهم بقتل مواطن بمنطقة الصف بالجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن استهدفوا المجني عليه، وأعدوا لقتله أسلحة نارية وذخائر، وترصدوا له فى طريق عودته إلى منزله، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا النيران نحوه وأردوه قتيلًا، وكشفت أوراق التحقيق بالقضية ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتهم بسبب خلافات مادية بين أحدهم والمجني عليه.
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«الفياجرا القاتلة».. جريمة الزوجة الخائنة والعشيق

مراهقة فى عمر السادسة عشرة، عاشت تتحرق شوقًا لرؤية والدها، الذي يعمل مندوبا للمبيعات بإحدى الدول الخليجية، كانت تعلم أنه رغم طبيعة وظيفته والجهد والمعاناة التى يبذلها، فإنه لم يتأخر في الاطمئنان عليها يوما وتدليلها خلال المكالمات الطويلة التي كانت تزيح عنه الهموم، بينما كانت الفتاة ناقمة على والدتها كثيرة الخروج من المنزل، وطلب المال من الزوج، قليلة الاهتمام باحتياجات أبنائها ومنزلها، عديمة الاهتمام بزوجها المغترب بحثًا عن لقمة العيش، وعاد رب الأسرة أخيرًا لكنه لقي مصرعه وهو نائم، لتؤكد الابنة بيقين أنه قتيل أمها وعشيقها.
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