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بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجل

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
خالد العناني وزير الآثار
خالد العناني وزير الآثار
أعلنت وزارة الآثار، فى بيان اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عناني، وجّه بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى، للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة. من جهته، بعث مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينو كاتاروزي، خطابًا إلى وزير الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها، وذلك في إطار قيام جوجل اليوم بالاحتفال بمرور 65 عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى.
وزينت شركة "جوجل"، صباح الأحد، واجهة الصفحة الرئيسية لمحركها البحثي الأشهر في العالم، بصورة لـ"سفينة خوفو" أو "مركب الشمس"، وذلك احتفالا بمرور 65 عاما على اكتشافها.. وترتبط المركب بأسطورة فرعونية قديمة، تروي بأن "رع" إله الشمس عند المصريين القدماء، يكون طفلا عند شروقه، ثم يصبح رجلا كاملا في وقت الظهر،
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الإثنين 27 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شؤون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
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التعليم: 98% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 432,062 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
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دونالد-ترامب (3)

ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية بالصين

صرح تشيان لينغ نائب أمين متحف (تيانجين) الصيني بأنه تم، اليوم السبت، افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية داخل المتحف الواقع في بلدية تيانجين شمالي البلاد، قائلا إن الحضارة المصرية القديمة تركت للبشرية ميراثا ثقافيا غنيا، مثل علم الأساطير واللغات المكتوبة والأهرامات، والمعرض يقدم حياة المصريين القدماء على ضفاف النيل وأديانهم ويقدم للمشاهدين لمحة عن الحضارة القديمة، كما يعرض قطعا أثرية مصرية ثمينة، قامت 7 متاحف إيطالية بجمعها، من بينها: المتحف الأثري الوطني بفلورنسا والمتحف الأثري الوطني في البندقية.
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مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

تفاصيل رسوم الـ18% ضريبة «فيسبوك» الجديدة

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستفرض رسوما بنسبة 18% على المعلنين في مصر ممن ليس لديهم رقم تعريفي لضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره موقع ثينك ماركتنج. في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية حاليًا على إعداد قانون لتحصيل الضرائب من أنشطة التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب موقع «ثينك ماركيتنيج» فإن إدارة فيس بوك ستفرض الضريبة على الخدمات الإعلانية فى مصر، على كل معلن لم يقدم رقما معرفا لضريبة القيمة المضافة، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على جميع الخدمات الإعلانية.
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