مران الأهلي.. أزارو يواصل التأهيل وانتظام أيمن أشرف

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

أزارو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجمل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.

وانتظم أيمن أشرف، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي، بعد أن خضع لبرنامج استشفائي، أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وانتظم، اليوم، في المران بصورة طبيعية. واكتفى وليد أزارو، مهاجم الفريق، بالجري حول الملعب، وأداء جلسة في الجيم، حيث يخضع أزارو لبرنامج تأهيلي للتخلص بشكل نهائي من آلام الكتف التي