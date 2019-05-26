رياضة

مران الأهلي.. أزارو يواصل التأهيل وانتظام أيمن أشرف

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
أزارو
أزارو
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجمل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.
وانتظم أيمن أشرف، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي، بعد أن خضع لبرنامج استشفائي، أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وانتظم، اليوم، في المران بصورة طبيعية. واكتفى وليد أزارو، مهاجم الفريق، بالجري حول الملعب، وأداء جلسة في الجيم، حيث يخضع أزارو لبرنامج تأهيلي للتخلص بشكل نهائي من آلام الكتف التي
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

الزمالك بطلًا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الزمالك ونظيره نهضة بركان، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدف نظيف.
كوليبالي

الأهلي: «فيفا» أخطرنا بسلامة موقفنا في قضية كوليبالي

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الـ«فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ. وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.
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وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. محاضرة لاسارتي ومشاركة أجايي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز أمس الأول على إنبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. أشرف يظهر بالقناع وعودة جمال ووحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وشهد المران انتظام عمرو جمال، مهاجم الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتي خضع لها مؤخرًا. وكان جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
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مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، لعب 29 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهما، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وخسر 14، وتعادل في عشر مواجهات.
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