جريمة

إصابة 28 شخصا في تصادم أتوبيس و5 سيارات بـ«الصحراوي»

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 28 شخصا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وخمس سيارات بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات «التأمين الصحي» بالعاشر، و«بلبيس» المركزي، بمدينة بلبيس، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بتصادم نحو ست سيارات، بينها أتوبيس ركاب، بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بدائرة قسم شرطة أول العاشر. أسفر الحادث عن إصابة 28شخصًا بجروح وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما
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بائع ملابس يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية

مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بالجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.. حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث القسم، وبانتقال القوات إلى منطقة العشرين، تم القبض على المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
استاد-برج-العرب (2)

ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
إكتشاف-وتدمير-عدد (14)-فتحة-نفق-على-الشريط-الحدودى-بشمال-سيناء

ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو على رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر مقر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاه داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
تصادم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
حادث-تصادم سيارات

3 حوادث تغلق «السويس والفيوم والواحات» الصحراوي

شهدت طرق السويس الصحراوي، والفيوم الصحراوي، والواحات الصحراوي كذلك، ثلاثة حوادث مرورية، تسببت فى تكدس حركة المرور بالطرق الثلاثة وتعطيل سير السيارات بها، وأسفرت الحوادث الثلاثة عن إصابة 6 أشخاص، من بينهم 5 صدمتهم سيارتان خلال عبورهم الطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحوادث الثلاثة، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وكانت البداية على طريق السويس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي تقودها سيدة، بالحاجز الخرساني وسور طريق السويس الصحراوي، وتم نقلها إلى المستشفى.
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