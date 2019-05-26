إصابة 28 شخصا في تصادم أتوبيس و5 سيارات بـ«الصحراوي»

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

صورة أرشيفية

أصيب 28 شخصا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وخمس سيارات بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات «التأمين الصحي» بالعاشر، و«بلبيس» المركزي، بمدينة بلبيس، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بتصادم نحو ست سيارات، بينها أتوبيس ركاب، بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بدائرة قسم شرطة أول العاشر. أسفر الحادث عن إصابة 28شخصًا بجروح وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما