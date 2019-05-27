رسالة قاسية من رامي عياش لفضل شاكر بعد عودته للفن

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

رامي عياش

حل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين للعالمية، وكيف يرى أغاني المهرجانات وهل ستستمر أم لا، كما تحدث عن السبب الذي منعه من قبول منصب إحدى الوزارات بلبنان بعدما عُرضت عليه، وهذا أبرز ما قاله رامي عياش في الحلقة.

1- عُرض علي بشكل رسمي أن أتولى إحدى الوزارات بلبنان ولكني رفضت هذا المنصب، لأنني أرى الوقت غير مناسب، كما أنني كفنان لدي مشروعات وأعمال فنية لا يمكن أن أؤجلها إذا أصبحت وزيرًا. 2- لا أؤمن بفكرة الوصول للعالمية بالنسبة للفنان، وهذا الأمر أكذوبة. 3- أقول لتامر حسني، أن يركز في أغانيه عربيًا، ولا يهتم