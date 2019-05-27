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رسالة قاسية من رامي عياش لفضل شاكر بعد عودته للفن

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
رامي عياش
رامي عياش
حل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين للعالمية، وكيف يرى أغاني المهرجانات وهل ستستمر أم لا، كما تحدث عن السبب الذي منعه من قبول منصب إحدى الوزارات بلبنان بعدما عُرضت عليه، وهذا أبرز ما قاله رامي عياش في الحلقة.
1- عُرض علي بشكل رسمي أن أتولى إحدى الوزارات بلبنان ولكني رفضت هذا المنصب، لأنني أرى الوقت غير مناسب، كما أنني كفنان لدي مشروعات وأعمال فنية لا يمكن أن أؤجلها إذا أصبحت وزيرًا. 2- لا أؤمن بفكرة الوصول للعالمية بالنسبة للفنان، وهذا الأمر أكذوبة. 3- أقول لتامر حسني، أن يركز في أغانيه عربيًا، ولا يهتم
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رامي-عياش

رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".
المنشد-إيهاب-يونس

في «الحرية للإبداع».. إيهاب يونس ينشد التراث الصوفي

يشهد مركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت حفل إنشاد ديني كبيرا يحييه الشيخ المنشد إيهاب يونس. ويتضمن برنامج الحفل، اختيارات ممتازة من روائع الإنشاد والابتهالات والذكر والمديح من قصائد التراث الصوفي، ومنها «سبحانك ربي، ما شممت الورد إلا زادني شوقًا إليك، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، وأعد لنا ذكرى الأحباب، وعلى بعد الحمى، وأحبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبي يا جماله، وإنى جعلتك في الفؤاد محدثي وقمر سيدنا النبي».
ايمن-بهجت-قمر (1)

بعد اتفاقية«تراث ماسبيرو»..أيمن بهجت قمر يوجه تحذيرا

وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
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صابر-الرباعى (2)

الرباعي: ندمت على رفض «صابر وراضي»..وفضل شاكر غرر به

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مواطنها الفنان صابر الرباعي في برنامجها "عايشة شو"، مساء اليوم الأربعاء، حيث كشف خلال الحلقة عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، وقال إن أغنية «سيدي منصور» من أهم المحطات الفارقة في حياته المهنية وكانت بمثابة بداية معرفة الجمهور به، وزادت من شعبيته في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه ندم على تلحين أغنية «يا عروس البحر»، مضيفًا: "تمنيت عدم الإقدام على هذه الخطوة، ولو عاد بي الزمان مش هعملها، ولكنها علمتني كيفية اختيار الأغاني الخاصة بي والكلمات والألحان".
.كارول-سماحة (4)

كارول سماحة: المثلية حق أصحابها..مفيش حد بيختار جنسه

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "عايشة شو"، عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أنها كانت شديدة الارتباط بوالدها وبعد وفاته كانت تود الارتباط برجال كبار في السن، موضحة أنها استعانت بطبيب نفسي لمساعدتها لكنها في النهاية تزوجت من رجل في نفس عمرها، وهو رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، مشيرة إلى مساندة والدتها لها في بداية مشوارها الفني، حيث كانت تعطيها المال رغم بساطة وضعها المادي، ولمدة سبع سنوات من ظهورها، لافتة إلى أن تأليفها أغنية "هخونك"، كتعبير لشعورها بخيانة بعض الذين ارتبطت بهم.
مسلسل-ولد-الغلابة

ولد الغلابة الحلقة الثانية.. عيسى يكتشف قصة «فرح»

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والمعروضة مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة "mbc مصر" في الثامنة مساءً، تصاعد الأحداث بشكل كبير، حيث طلق "بدر" الذي يقوم بدوره الفنان مجدي بدر، زوجته "زينب" وتجسد دورها هبة مجدي، والتي اعترفت أنها تزوجته عنادًا في "عيسى" الذي يجسد دوره أحمد السقا، ولكي تشعل نار الغيرة بداخله، كما تم حبس "حمزة" شقيق "عيسى" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، وذلك بسبب مشاجرة، وترتب على ذلك توريط "عيسى" في التوقيع على إيصال أمانة لصالح "ضاحي" الذي يُجسده الفنان محمد ممدوح، لإخراج "عفيفي" من الحجز.
تامر-ونانسي-اورانج

نانسي وتامر يضعان لمسة البهجة في إعلان «أورنج».. فرق كبير

نجحت شركة "أورنج مصر" في تقديم نفسها للجمهور هذا العام بشكل جديد، حيث استعانت بالنجمين تامر حسني ونانسي عجرم، لتقديم حملتها الإعلانية لموسم رمضان 2019، وهي الأغنية التي بدأت بدندنة من النجمين على المسرح، ثم مداعبة من "حسني" لـ"نانسي"، وبعدها ينطلق الإعلان بمشاهد لهما وهما يلتقيان عددا من الأشخاص ويقدمان لهم مساعدات، ولو كانت بسيطة، وهو ما يجسد شعار الحملة "حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير"، فبين مساعدة تامر حسني لطلاب الجامعة حتى يلحقوا بالامتحان، ومعاونة نانسي لكبار السن، تبقى "أورنج" حريصة على بث رسائل إيجابية للمجتمع.
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