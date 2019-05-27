رياضة

الزمالك بطلًا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه

فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب وأنهى المباراة متقدمًا بهدف نظيف وفي النهاية نجح التتويج بعد اللجوء لركلات الترجيح التي نجح في الفوز بها وتوج بالبطولة
تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
الزمالك
الزمالك
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
استحوذ فريق الزمالك على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان، الذي شكل خطورة على مرمى جنش في الدقيقة السادسة، بعد انطلاقة من كودجو الذي حول عرضية أرضية إلى العشير الذي أطاح بالكرة أعلى العارضة. رد الزمالك لم يتأخر سوى دقيقة، عندما شن هجمة منظمة بين أحداد وأوباما، انفرد على إثرها الأخير، لكنه أطاح
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وليد-أزارو (2)

مران الأهلي.. أزارو يواصل التأهيل وانتظام أيمن أشرف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجمل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

التعادل يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الزمالك ونظيره نهضة بركان، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسئول عن تقنية الفيديو، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدف نظيف.
كوليبالي

الأهلي: «فيفا» أخطرنا بسلامة موقفنا في قضية كوليبالي

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الـ«فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ. وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.
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عبدالله السعيد

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى الزمالك قبل النهائي

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب الوطني، رسالة إلى فريق الزمالك، الذي يستعد لخوض نهائي الكونفيدرالية، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري ربما يتخطى 60 ألف مشجع، وكتب السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
جروس

جروس: لقب الكونفدرالية هدفنا منذ البداية

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن فريقه لديه هدف واحد منذ انطلاق بطولة الكونفدرالية، وهو التتويج باللقب، وبالتالي فإن طموحه الوحيد غدًا أمام نهضة بركان هو تعويض الخسارة لتحقيق هدفه. وأشار جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن مواجهة نهضة بركان، هي الـ16 للفريق في البطولة، منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه يعتبر نتيجة مباراة الذهاب تحمل أفضلية للزمالك في موقعة برج العرب. وأوضح مدرب الزمالك، أنه يملك أكثر من حل لتعويض غياب عمر السعيد، على رأسها الدفع بالمغربي خالد بوطيب، أو مواطنه حميد أحداد.
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مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، ويفتقد الفارس الأبيض إلى عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحماية عرين القلعة البيضاء بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف.
فريق-نهضة-بركان

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع لابا كودجو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن توقيع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي للقلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة للتحرير، قائلا: "كل ما يتردد عن سفري للمغرب وإنهاء الصفقة كلام لا أساس له من الصحة.. أؤكد مجددًا ما قلته أكثر من مرة سلفا، لم نفتح مفاوضات مع كودجا أو حاولنا التواصل معه، موقفنا لم يتغير، متمسكون بالرباعي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دي كوستا، ليس من بين خطط دعم الفريق حاليًا أي لاعب أجنبي.
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