رياضة

تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هنأ تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى فى إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، حيث توج الفريق الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»: «مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وادارة مستقرة شابوه أمير مرتضى». فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب وأنهى المباراة متقدمًا بهدف نظيف، وفي النهاية نجح التتويج بعد اللجوء لركلات الترجيح التي نجح في
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هدف ا-زمالك (2)

بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (2)

رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
هدف ا-زمالك (5)

زيزو: سعادتي لا توصف بلقب الكونفدرالية

أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن سعادته الكبيرة، بالتتويج مع الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي. وحسم الفريق الأيبض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وقال زيزو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضميت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وساهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الاولى في تاريخه»
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حمدى-النقاز

النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
عمر صلاح

عمر صلاح: لا بديل عن الفوز بلقب الكونفدرالية

أعرب عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة نهضة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، من حارس الفريق محمود عبدالرحيم "جنش"، وعماد السيد، فضلا عن تلقيه اتصالات من شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الأول. وقدم الحارس الشاب مستوى مميزا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان، وأنقذ الفريق الأبيض في أكثر من لقطة، رغم الخسارة التي تلقاها الزمالك بهدف دون رد جاء في الوقت بدلا من الضائع.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
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