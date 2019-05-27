مشاهير عن فوز الزمالك: بركان مين إحنا معلمين

فريق الزمالك سيطر على مجريات المباراةَ متقدمًا بهدف نظيف، وفي النهاية استحق التتويج بالكونفيدرالية بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، ما أثار فرحة كبيرة من قِبل عشاقه

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

هنيدي

موجة عارمة من السعادة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وعبّر العديد من المشاهير عن سعادتهم بتتويج الزمالك، وقدّموا التهنئة لجمهور الفارس الأبيض، ومن بينهم عبر موقع "تويتر": الفنان نبيل الحلفاوي كتب: "ألف مبروك لنادي الزمالك.. الكونفيدرالية مصرية.. عاش يا رجالة.. هارد لك لنهضة بركان المغربي.. أبليت بلاء حسنا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس". اقرأ