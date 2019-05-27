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مشاهير عن فوز الزمالك: بركان مين إحنا معلمين

فريق الزمالك سيطر على مجريات المباراةَ متقدمًا بهدف نظيف، وفي النهاية استحق التتويج بالكونفيدرالية بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، ما أثار فرحة كبيرة من قِبل عشاقه
تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
هنيدي
هنيدي
موجة عارمة من السعادة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
وعبّر العديد من المشاهير عن سعادتهم بتتويج الزمالك، وقدّموا التهنئة لجمهور الفارس الأبيض، ومن بينهم عبر موقع "تويتر": الفنان نبيل الحلفاوي كتب: "ألف مبروك لنادي الزمالك.. الكونفيدرالية مصرية.. عاش يا رجالة.. هارد لك لنهضة بركان المغربي.. أبليت بلاء حسنا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس". اقرأ
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بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
بسمة-وهبة

«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.
غادة-عبد-الرازق (2)

غادة عبدالرازق: أحفادي غيروا حياتي وأحلم بـ«حتشبسوت»

حلت النجمة غادة عبدالرازق، مساء اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت عن دورها في مسلسلها الرمضاني "حدوتة مُرة" قائلةً: "يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة، حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلا عن أني قد غيّرت من شكلي وقدمته مع طاقم عمل جديد"، معبرة عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور، معتبرة أن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط.
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ياسمين-الخطيب (4)

ياسمين الخطيب: أحد نجوم الزمالك عرض علي الزواج ورفضت

قالت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، إن أحد نجوم الكرة في نادي الزمالك عرض عليها الزواج ولكنها رفضت، مؤكدة خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن هذا العرض كان من فترة طويلة جدًا، متابعة: "أنا كمان استحالة بالمناسبة أقبل فكرة الارتباط بحد أهلاوي". وأوضحت أنها كانت من المقرر أن تقدم برنامجا آخر على محطة "راديو"، ولكن زوجة مدير الراديو كانت تغار منها على زوجها، فرفضت إطلاق برنامجها.
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يكشف عن عدد زيجاته (فيديو)

كشف إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، عن عدد زيجاته، ورد على اتهامه بكثرة علاقاته النسائية، حيث نفى ذلك تماما، كما كشف عن أسباب تراجع مسيرته الكروية. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة»، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والذى يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس». وردا على سؤال طرحته عليه مقدمة البرنامج فى فقرة «لو لعبت يا زهر» قالت فيه: «إبراهيم سعيد بتاع ستات؟»، رد سعيد: «والله أبدًا.. خالص.. أنا اتجوزت 4 مرات.. مكن أكون أسلوبى كويس، بعرف أتعامل كويس».
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