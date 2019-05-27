رياضة

أبو تريكة يهنئ الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص
أبو تريكة
أبو تريكة
حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
‏وكتب أبو تريكة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي، وفى الأخير البطل مصري وعربي ألف مبروك للجميع». وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه
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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (2)

رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
هدف ا-زمالك (5)

زيزو: سعادتي لا توصف بلقب الكونفدرالية

أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن سعادته الكبيرة، بالتتويج مع الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي. وحسم الفريق الأيبض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وقال زيزو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضميت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وساهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الاولى في تاريخه»
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سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: أتمنى التوفيق للزمالك أمام نهضة بركان

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : «أتمنى التوفيق للزمالك ‏وأقدره كنادي كبير، لكني أعتبر حسم لقب بطولة الدوري في أيدينا».‏
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
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رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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