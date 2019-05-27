إرهاب

الإرهاب الاقتصادي.. ضربات موجعة تُسقط الدول أحيانا

الولايات المتحدة الأمريكية عانت بسبب هجمات 11 سبتمبر.. والاقتصاد المصري تدهور بسبب ضرب السياحة.. والخليج العربي يعاني مرارة استهداف خطوط النفط
تحرير:مروة السيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص
هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر
تتعمد أيادي الإرهاب ضرب المصالح الاقتصادية في بعض الدول على سبيل تنفيذ مخططها المُوجع، وتحقيق هدفين سلبيين للدول المقصودة، أولهما نشر الذعر والرعب بين الأبرياء، والآخر يتلخص في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وتكبيدها خسائر من شأنها الإيقاع بالدول، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ويخشى العالم استمرار الجماعات الإرهابية في السير على الوتيرة نفسها، واعتماد الإرهاب أهدافًا اقتصادية لضربها، تتسبب في النهاية في أزماتٍ عالمية في بعض الأحيان.
الولايات المتحدة عانت الإرهاب الاقتصادي: شهد التاريخ الحديث واحدة من أكبر العمليات الإرهابية التي أثرت سلبا في إحدى كبريات الاقتصاد العالمي، إذ ضرب الإرهاب في عام 2001 أهدافا مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يُعرف بهجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع
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اليمين-المتطرف-فى-اوروبا-1

أبرز صحفيين اليمين المتطرف الذين حظرهم فيسبوك

أول من أمس الخميس، أعلن فيسبوك عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، ومن وقت لآخر يحظر الفيسبوك حسابات وصفحات لشخصيات أو مؤسسات متطرفة، أتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لبث سموم أفكارها، كان آخرها حظر حسابات الانستجرام لقيادات قوات الحرس الثوري الإيراني، ومع تزايد انتقادات موقع الفيسبوك لحظره حسابات الإرهابيين في الوقت نفسه، تسمح لليمين المتطرف ببث أفكاره، حظر فيسبوك العديد من رواده وغيرهم في الآونة الأخيرة، فما هي توجهاتهم؟
أنجم-تشودري (3)

من هو الداعشي «أنجم تشودري» الذي أفرجت عنه بريطانيا؟

بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 52 عامًا، في صغره لم يكن له أيّ نشاط سياسي، ليتحول من شارب للخمور لمؤسس جماعة إرهابية، هو "أنجم تشودري" الذي أفرجت عنه بريطانيا بتدابير احترازية، بعد قضائه نصف مدة الحكم عليه، ثم تأهيله في أحد مراكز التدريب في لندن لمدة ستة أشهر، حيث بدأ دراسته الجامعية في الثمنينات بدراسة الطب، لكن بسبب نمط حياته رسب في الدراسة، ثم ألتحق بكلية أخرى ودرس القانون وعمل محاميا. في أواخر العشرينات من عمر تشودري، ظهر اهتمامه بالدين، وكان منتظماً على ذهابه للمسجد.
منفذى-تفجيرات-سريلانكا (2)

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
داعش

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
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اليمين-المتطرف-فى-اوروبا-1

أبرز صحفيين اليمين المتطرف الذين حظرهم فيسبوك

أول من أمس الخميس، أعلن فيسبوك عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، ومن وقت لآخر يحظر الفيسبوك حسابات وصفحات لشخصيات أو مؤسسات متطرفة، أتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لبث سموم أفكارها، كان آخرها حظر حسابات الانستجرام لقيادات قوات الحرس الثوري الإيراني، ومع تزايد انتقادات موقع الفيسبوك لحظره حسابات الإرهابيين في الوقت نفسه، تسمح لليمين المتطرف ببث أفكاره، حظر فيسبوك العديد من رواده وغيرهم في الآونة الأخيرة، فما هي توجهاتهم؟
اسامة-بن-لادن (2)

مجمع بن لادن.. هنا التقى الموت رئيس تنظيم القاعدة

مجمع بن لادن، أو "قصر وزيرستان" كما هو معروف في باكستان، مبنى فريد من نوعه للغاية ويشبه القلعة، حسب وصف مسئولين أمريكيين، هو المخبأ الأكثر أمنا للمتشدد الراحل مؤسس ورئيس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما كان يعتقد، وهو نفسه المكان الذي طالته فيه يد المخابرات الأمريكية وقامت بعملية تصفيته، في 2 مايو 2011، ليصدر فيما بعد قرار محلي بإزالة المجمع بالكامل، وبناء مدينة ترفيهية بدلا منه، لخدمة أهل باكستان، ومحو آثار وجود الإرهابي العتيد به، ولدثر الوقت العصيب الذي عاشه مواطنو باكستان إبان محاولات القبض على بن لادن، حتى انتهاء العملية برمتها.
اسامة-بن-لادن

طبيب وقائد عسكري.. رجال حول تصفية بن لادن

تصفية مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كانت عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد والمشاركة بين أطراف متعددة، تستطيع عبرها القوات الأمريكية الوصول لمبتغاها، ووضع يدها على الرجل الذي طعنها غير مرة، وتسبب لها في آلام، بات معها الخلاص منه ضرورة قصوى بالنسبة لهم، لكن من بين العشرات الذين ساهموا ببذل مجهود كبير للوصول لـ"بن لادن"، يظل هناك أشخاصا يمثلون علامات بارزة في عملية التصفية التي اشترك فيها كثيرون من جنسيات مختلفة، بهدف بلوغ الأمان بالخلاص منه.
ابو بكر-البغدادى

إعلان الهزيمة.. أول ظهور للبغدادي منذ 5 سنوات

بعد اختفاء دام 5 سنوات، عاود أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الظهور مجددا من خلال فيديو دعائي، نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على"تلجرام"، إذ ظهر بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، وعلى الرغم من أنه لم يتضح تاريخ تصوير الفيديو، إلا أن البغدادي أقر علنيا بهزيمة "داعش" في بلدة الباغوز بريف دير الزور في سوريا، عندما قال في بداية التسجيل المتلفز إن "معركة الباغوز انتهت". محرضا مسلحو التنظيم المتطرف الذي ضربته هزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين على "الثأر"، بحسب سكاي نيو.
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