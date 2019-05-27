الإرهاب الاقتصادي.. ضربات موجعة تُسقط الدول أحيانا

الولايات المتحدة الأمريكية عانت بسبب هجمات 11 سبتمبر.. والاقتصاد المصري تدهور بسبب ضرب السياحة.. والخليج العربي يعاني مرارة استهداف خطوط النفط

تحرير:مروة السيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

تتعمد أيادي الإرهاب ضرب المصالح الاقتصادية في بعض الدول على سبيل تنفيذ مخططها المُوجع، وتحقيق هدفين سلبيين للدول المقصودة، أولهما نشر الذعر والرعب بين الأبرياء، والآخر يتلخص في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وتكبيدها خسائر من شأنها الإيقاع بالدول، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ويخشى العالم استمرار الجماعات الإرهابية في السير على الوتيرة نفسها، واعتماد الإرهاب أهدافًا اقتصادية لضربها، تتسبب في النهاية في أزماتٍ عالمية في بعض الأحيان.

الولايات المتحدة عانت الإرهاب الاقتصادي: شهد التاريخ الحديث واحدة من أكبر العمليات الإرهابية التي أثرت سلبا في إحدى كبريات الاقتصاد العالمي، إذ ضرب الإرهاب في عام 2001 أهدافا مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يُعرف بهجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع

الولايات المتحدة عانت الإرهاب الاقتصادي:

شهد التاريخ الحديث واحدة من أكبر العمليات الإرهابية التي أثرت سلبا في إحدى كبريات الاقتصاد العالمي، إذ ضرب الإرهاب في عام 2001 أهدافا مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يُعرف بهجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وأدت إلى خسائر فادحة لأمريكا.

ويُعد محللون هجمات 11 سبتمبر الضربة الأكبر لاقتصاد الولايات المتحدة، عقب ما يُعرف بالكساد العظيم الذي شهدته أمريكا عام 1929، ولم تكن الخسائر من جراء الاعتداء وحسب، لكنها أيضا كانت نتيجة لتداعيات الهجمات، التي تمثلت في إعلان الولايات المتحدة الحرب على بعض دول الشرق الأوسط، على سبيل مكافحة الإرهاب، وذلك بعد إعلان الحكومة الأمريكية اتهام تنظيم القاعدة رسميا بالضلوع في ارتكاب هجمات 11 سبتمبر.

أبرز خسائر أمريكا:

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أغلقت البورصة 4 أيام متتالية، وهى واقعة تحدث لأول مرة منذ الكساد العظيم، كما ارتفعت معاناة الاقتصاد الأمريكي من ضعف معدل النمو، وانخفض حد الانكماش، ثم استعاد عافيته بحلول 2002، وارتفعت البطالة بنهاية 2001 إلى 5.5% بدلا من 4.9% الشهر السابق للهجمات، كما ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنهاية 2002 إلى 40 مليار دولار شهريا بدلا من 30 مليار دولار شهريا في الشهر السابق للهجمات، وتحول دخل الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي إلى الانكماش لأول مرة منذ عام 1994، كما انخفضت إيرادات السياحة من ذروتها عند 10 مليارات دولار شهريا إلى 6.5 مليار دولار شهريا بعد الهجمات، بالإضافة إلى ارتفاع الدين من 5.8 تريليون دولار في أكتوبر 2001 إلى 6.2 تريليون دولار بنهاية 2002.

سنوات من نزيف الاقتصاد المصري بسبب الإرهاب:

شهد الاقتصاد المصري سنوات من السقوط، بسبب الضربات الإرهابية المتلاحقة التي عانت منها البلاد، وتجلى ذلك في القطاع السياحي الذي عانى هبوطا حادا على مدار سنوات، وبدأ في التعافي قبل نحو عامين، إذ تكبد هذا القطاع خسائر منذ 2014 بنحو 75 مليار جنيه، بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.

وعلى الصعيد التجاري، تعرضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة قوية، ووصلت خسائرها إلى أكثر من 50 فى المائة، بسبب الأوضاع غير المستقرة، وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد خسر أغلب مستثمريه بسبب ضعف الإقبال.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات الدولة المتعددة بسبب الإرهاب، أبرزها خسائر وزارة الكهرباء التي خسرت 30 مليون جنيه بسبب التفجيرات الإرهابية لمنشآتها وشبكاتها خلال عام 2014 فقط، كذلك وزارة النقل التي أوضحت إحصاءات رسمية أن وسائل النقل العام (السكة الحديد، ومترو الأنفاق، وهيئة النقل العام بالقاهرة) تكبدت خسائر بلغت 6.3مليار جنيه خلال العام 2013 فقط، بسبب العمليات الإرهابية.

الإرهاب الاقتصادي يترك بصماته في أغلب دول العالم:

بينما عانت دول الشرق الأوسط والخليج العربي أزمات أقتصادية طاحنة في بعض الأوقات من جراء العمليات الإرهابية التي ضربت اقتصادها، لكن تظل الدول العربية نموذجا مصغرا لما يحدث في دول العالم، إذ نال الإرهاب من سريلانكا ونيوزيلاندا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وتسبب في تراجع السياحة في تلك الدول بشكل كبير، بما له من أثر سلبي على اقتصادها، كما أثرت الازمات الأخيرة المتعلقة بخطوط البترول على الاقتصاد العالمي، لا سيما عقب تفجيرا الفجيرة وكذلك السعودية التي تعلقت بالنفط بشكل مباشر.