جريمة

«قتله أمام شقيقه».. جريمة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

تحرير:محمد الأشموني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص
جثة أرشيفية
جثة أرشيفية
لقي شخص بمنطقة الوراق بالجيزة، حتفه قتيلا، إثر خلاف بين شقيقين وأحد الجيران، بسبب خلافات قديمة، حيث تلقى تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفٍ بشارع مدرسة النجاح، وكشفت ? التحريات الأولية عن وقوع مشادة كلامية بين شقيقين وأحد الأشخاص بسبب خلافات قديمة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل أحد الشقيقين بطعنة نافذة ويدعى "أ.ش"، ? وتمكنت قوة من قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة.
ومازلنا في الجيزة، حيث مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات مالية بينهما.. تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.. تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس
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تصادم-أتوبيس-خاص-بمقطورة (3)

إصابة 28 شخصا في تصادم أتوبيس و5 سيارات بـ«الصحراوي»

أصيب 28 شخصا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وخمس سيارات بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات «التأمين الصحي» بالعاشر، و«بلبيس» المركزي، بمدينة بلبيس، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
طعن-بالسكين

بائع ملابس يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية

مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بالجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.. حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث القسم، وبانتقال القوات إلى منطقة العشرين، تم القبض على المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
استاد-برج-العرب (2)

ضبط تذاكر مزورة قبل نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

تمكنت قوات أمن إسكندرية، المُكلفة بتأمين مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي يخوضها نادي الزمالك ممثل مصر أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد من ضبط عدد من التذكر المزورة بحوزة بعض الجماهير ومنعت دخولهم إلى استاد برج العرب لحضور المباراة، وبدأت فحص مصادر العثور على هذه التذاكر، فيما شددت مديرية أمن الإسكندرية من تعزيزاتها وتواجدها أمام الاستاد ووجهت تحذيرات للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وتشجيع فريقها فقط.
إكتشاف-وتدمير-عدد (14)-فتحة-نفق-على-الشريط-الحدودى-بشمال-سيناء

ضبط مواد لتصنيع المتفجرات بميناء نويبع (فيديو)

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع اعتزام شخصين (عامل، سائق) مقيمين بدمياط تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل، على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة والقطاعات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، في حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات" مقيم بدمياط.
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جثة

تشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع بسبب جاره

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من الطابق السابع من شقة سكنية فى منطقة الوراق، ومات فى الحال، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره، ثم إلقاء نفسه من الطابق السابع، كما تبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
هيروين

كيلو هيروين و81 ألفا توقع عصابة الأشقياء الثلاثة

3 عاطلين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبحثوا عن الخروج من ضائقة مالية ألمّت بهم، فوسوس لهم الشيطان بأن السبيل هو عالم المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المعروف بـ"كيف ولاد الذوات"، فقرر الثلاثة المضي في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تلك التجارة غير المشروعة، متخذين من منطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم ظنا منهم أن أمرهم لن ينكشف غير عابئين بأن لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة، إذ سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

«قتيل على الفطار»..معركة بالأسلحة النارية بسبب النسب

كان الهدوء يخيم على منطقة الصف، الجميع في انتظار رفع أذآن المغرب، فيما تجهز ربات البيوت مالذ وطاب على موائد الإفطار، لتقطع أصوات طلقات الرصاص صمت الصائمين، معلنة سقوط قتيل، حيث لقي شخص مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية شبت بين عائلتين بالصف بسبب خلافات النسب، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بالتحريات وأقوال شهود العيان، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بإحالة المتهم للنيابة.
إطلاق نار - أرشيفية

«الإخوان قتلوه».. حيلة الشقيقين للأخذ بالثأر بالوراق

بعد مرور عامين قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهمين قاما بقتل صاحب كشك بالوراق أخذًا بالثأر منه، حيث قام المتهمان بعد أن أخفيا وجهيهما، باستقلال دراجة نارية، ووقفا أمام كشك بدائرة قسم الوراق، بعد أن تأكدا أن صاحبه يقف بداخله، وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الرعب سيطرت على الأهالي، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين "خالد.م" و"وائل.أ" ، ترصدا المجنى عليه "نصار عبد العال فرغلى" لقتله ثأرا لمقتل شقيقهما على يد ابن عمه.
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