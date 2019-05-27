«قتله أمام شقيقه».. جريمة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

تحرير:محمد الأشموني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

جثة أرشيفية

لقي شخص بمنطقة الوراق بالجيزة، حتفه قتيلا، إثر خلاف بين شقيقين وأحد الجيران، بسبب خلافات قديمة، حيث تلقى تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفٍ بشارع مدرسة النجاح، وكشفت ? التحريات الأولية عن وقوع مشادة كلامية بين شقيقين وأحد الأشخاص بسبب خلافات قديمة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل أحد الشقيقين بطعنة نافذة ويدعى "أ.ش"، ? وتمكنت قوة من قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة.

ومازلنا في الجيزة، حيث مزق بائع ملابس جسد صديقه، بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات مالية بينهما.. تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عاملين، وسقوط قتيل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.. تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس