رئيس الزمالك يحتفل مع اللاعبين.. والجماهير تهتف له

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

الزمالك

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئيس مجلس إدارة النادي عقب التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وحرص رئيس الزمالك على النزول لأرضية الملعب والاحتفال مع اللاعبين وجماهير القلعة البيضاء بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأبيض، بعد غياب دام لأكثر من 18 عامًا على التتويج ببطولة قارية. وتواجد محمود عبدالمنعم كهربا مع رئيس النادي وحرص على مصافحته والاحتفال