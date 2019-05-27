مدرب الزمالك يبكي على الهواء بعد الفوز بالكونفدرالية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

الجهاز الفني للزمالك

لم يتمالك أمير عزمي المدرب المساعد، بنادي الزمالك، نفسه حيث بكى على الهواء، خلال تصريحاته لقناة beIN sports، عقب الفوز بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفيدرالية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. وقال عزمي: «بذلنا مجهودًا كبيرًا هذا الموسم منذ بدايته وتعرضنا لهجوم شديد سواء كجهاز فني أو لاعبين، لكن التوفيق حالفنا أخيرًا وحصلنا على لقب إفريقي غائب منذ عام 2003».

وأضاف: «سعادتي كبيرة لأن مجهودنا لم يضع، ويجب أن أوجه الشكر لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، ولجميع اللاعبين أؤكد للجماهير انها بداية للتتويج ببطولات جديدة في الفترة المقبلة». وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الجيش المغربي،

وأضاف: «سعادتي كبيرة لأن مجهودنا لم يضع، ويجب أن أوجه الشكر لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، ولجميع اللاعبين أؤكد للجماهير انها بداية للتتويج ببطولات جديدة في الفترة المقبلة».



وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الجيش المغربي، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي أيضًا.



وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.