رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ بعد فوز الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

الزمالك

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:إدارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت وأعادت الزمالك على عرش إفريقيا بعد غياب». وواصل: «لم تبحث على شماعه ولم تضلل جمهورها، ولم تختلق عداوات وهميه!». فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب وأنهى المباراة