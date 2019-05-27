سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أول تعليق من السيسي على فوز الزمالك بالكونفيدرالية

تحرير:محمد عودة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص
الزمالك
الزمالك
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بعد فوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذى يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى». وتوِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.
جاء ذلك عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما. سجل خالد بوطيب ركلة الترجيح الأولى بنجاح، وأضاع
اقرأ المزيد
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفوز فريق نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5 - 3. كما هنأ وزير الشباب والرياضة رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك، وجماهير الكرة المصرية، التي وقفت جميعها خلف فريق الزمالك، ضاربة مثالا في الوطنية والروح الرياضية، وأثنى على التشجيع المثالي والالتزام الجماهيري داخل مدرجات استاد برج العرب الذي شهد اللقاء، طوال الـ90 دقيقة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الإثنين 27 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجل

أعلنت وزارة الآثار، فى بيان اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عناني، وجّه بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى، للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة. من جهته، بعث مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينو كاتاروزي، خطابًا إلى وزير الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها، وذلك في إطار قيام جوجل اليوم بالاحتفال بمرور 65 عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شؤون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
اقرأ المزيد من الأخبار
الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
قناة-السويس (2)

شهادات قناة السويس| موعد استحقاقها وطريقة صرف المبلغ

في عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص على أن "تعهد هيئة قناة السويس -بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وأن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق".
عبد-الحليم-قنديل

بقرار رئاسي.. عفو صحي عن الصحفي عبد الحليم قنديل

حصل الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل على عفو صحى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 232 لسنة 2019، الذى يقضى بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم، ومن بينهم قنديل. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار رئيس الجمهورية، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.
الإفراج عن سجناء

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 560 سجينا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار الرئيس رقم 232 لسنة 2019، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org