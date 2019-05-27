رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

تحرير:هاني العوضي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص

كريستيان جروس

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.

وفجر رئيس الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول استمرار السويسري كريستيان جروس في القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن عقده انتهى مع النادي وهذه المباراة هي الأخيرة مع نادي الزمالك، وسيتم الإعلان عن المدير الفني خلال الأيام المُقبلة. وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي