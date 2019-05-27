رياضة

رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

تحرير:هاني العوضي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
وفجر رئيس الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول استمرار السويسري كريستيان جروس في القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن عقده انتهى مع النادي وهذه المباراة هي الأخيرة مع نادي الزمالك، وسيتم الإعلان عن المدير الفني خلال الأيام المُقبلة. وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي
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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
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زيزو: سعادتي لا توصف بلقب الكونفدرالية

أعرب أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن سعادته الكبيرة، بالتتويج مع الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي. وحسم الفريق الأيبض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وقال زيزو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»: «سعادتي لا توصف بالفوز بالبطولة خاصة أنني انضميت للفريق منذ 6 أشهر فقط، وساهمت في فوز الفريق ببطولة يحصل عليها النادي للمرة الاولى في تاريخه»
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رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ بعد فوز الزمالك

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
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جروس

«كاف»: جروس على بعد خطوة من كتابة التاريخ

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على المدير الفني لفريق نادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، ومهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان في الكونفدرالية، إذ قال الموقع الرسمي للكاف: "جروس انضم إلى الزمالك في بداية هذا الموسم، كانت التوقعات مرتفعة، ويبدو أنه حقق توقعاته"، مضيفا: "جروس على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ، حيث يطارد العملاق المصري أول لقب له في كأس الاتحاد الإفريقي، وهو أول لقب قاري له منذ عام 2003".
كريستيان-جروس

جروس يجهز برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا للاعبين

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إعداد برنامج تأهيلي وبدني للاعبين يقومون بأدائه على هامش المران المقام حاليا على ملعب النادي. ويخوض حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب وذلك من خلال برنامج وضعه له الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس، المدير الفني يؤديه على هامش المران اليوم الخميس، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى تونس يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة.
جروس-مدرب-الزمالك

رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام جروس

تحدث رئيس نادي الزمالك، عن موقف كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من تجديد تعاقده وحقيقة رفضه التجديد، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية: «هفرح لو جروس رفض التجديد للزمالك لأنه بيعمل أشياء غريبة ومع ذلك أتحمله دون أي أزمات». وفتح رئيس الزمالك النار على الحكم محمود عاشور، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس الأربعاء، حيث دافع رئيس القلعة البيضاء عن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بعد تعرضه أمس الأربعاء للطرد من قبل الحكم محمود عاشور في مباراة الأهلي.
جروس

جروس يبدأ مران الزمالك بقراءة الفاتحة

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ملعب النادي "عبداللطيف أبو رجيلة"، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، الأحد المقبل، حيث أكد جروس، للاعبين أن لقاء الأحد مصيري وحاسم، في مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية، مشددًا على ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.
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