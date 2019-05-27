بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص

الزمالك

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد حدد موعد إقامة لقاء السوبر الإفريقي، والمقرر له أحد أيام 16 - 17 - 18 من شهر أغسطس المقبل. ويستضيف الترجي التونسي نظيره الوداد المغربي، الجمعة المقبل، في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي أقيمت، الجمعة