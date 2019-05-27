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الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تحرير:وكالات ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص
الحوثيون
الحوثيون
تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
ولم يقتصر التصعيد الحوثي في الحديدة على القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، بل باستخدام متزايد للصواريخ بالتزامن مع نشاط مكثف في عملية التحشيد والتجنيد في عدد من مديريات الحديدة، إذ دفع الحوثيون بمقاتلين وآليات قتالية منها منصات صواريخ إلى محيط مديريتي التحيتا وحيس.كان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد
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أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
اسقاط-طائرة-استطلاع

إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبد الله

أعلنت قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة و14 دقيقة من، صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.
احتجاجات-الجزائر (6)

الجزائر: إحالة رئيسي حكومة و8 وزراء سابقين للمحاكمة

أعلن مجلس قضاء الجزائر أن النيابة العامة أحالت، اليوم الأحد، ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، و8 وزراء سابقين وواليين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمتهم. وقال بيان صادر، عن المجلس، إنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 مايو 2019, إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من:
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صحف-سعودية (1)

صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
ميليشيات-الحوثى

جيش اليمن: الحوثي يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران

حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، كما أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية.
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف بصعدة

عاودت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مديرية كُتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز المتمردين الحوثيين في وادي سحامة، القريب من مركز مديرية كتاف، وأضافت المصادر أن الغارات أوقعت عددا من القتلى و الجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عربات وآليات قتالية. وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت تعزيزات للحوثيين في المنطقة، وألحقت خسائر فادحة في المقاتلين والآليات القتالية.
الحوثيون

مقتل 110 حوثيين وإصابة 60 آخرين جنوبي اليمن

قتل أكثر من 100 عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة وأصيب عشرات آخرون بنيران قوات الجيش الوطني اليمني خلال المعارك التي شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد مسؤول عسكري يمني أن ما يقارب من 110 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران قد قتلوا، فيما أصيب 60 آخرون وتم تدمير ثلاثة أطقم قتالية تابعة للمليشيا الإرهابية.
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