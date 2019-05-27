رياضة

خالد الغندور: طارق حامد يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص
خالد الغندور
خالد الغندور
قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة رقم واحد في القارة، وتسبق بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأنها الأعلى من ناحية القيمة المالية. وحسم الزمالك بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، أن الفوز بالكونفدرالية قد يكون حاسمًا في لقب نادي القرن، لأن الفريق المتوج به يحصل على نفس عدد النقاط التي يحصل عليها بطل دوري أبطال.
وواصل حديثه: «الزمالك أثبت أنه فريق حصالة بالفعل مثلما يطلق البعض عليه، لكنه حصالة تقوم بادخار جمهوره ونجومه الذين يساندونه حتى يحقق البطولات، في ظل التجاهل الإعلامي الواضح لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، ومحاولات بعض المنافسين الضغط على الفريق لتشتيت تركيزه بأمور تخص بطولة الدوري خلال
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نجم الزمالك: طارق حامد لازم يتعمله تمثال

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض يستحق إقامة تمثال له تقديرًا لما يقدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية من مجهود أكثر من رائع. وأضاف عبد اللطيف، خلال تصريحاته عبر قناة «ON sport»: «أمنية حياتي أن تنتقل الروح القتالية التي يلعب بها طارق حامد لجميع لاعبي الفريق، فإذا حدث ذلك سيفوز الزمالك بكل البطولات التي ينافس عليها». وأشار مهاجم منتخب مصر السابق، إلى أن ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة نهضة بركان، كانت لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: الكونفدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك هذا الموسم

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لجماهير ناديه التي حرصت على مساندة الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي بساعات طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني يستحقون التحية على المجهود الذي بذلوه طوال الموسم الحالي. وأضاف أمير، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الفريق كان يخطط منذ بداية الموسم للفوز ببطولة طويلة المدى مثل الكونفدرالية والدوري العام، وهو ما تحقق في الاولى، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في لقب الدوري هذا الموسم قبل الثانية الأخيرة من المسابقة.
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فرجاني ساسي: لاعبو الزمالك يستحقون الشكر (فيديو)

أعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين. وأضاف ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة. وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك دعما للزمالك في المباراة المهمة، بعد مشاورات مع النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف.
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النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
عمر صلاح

عمر صلاح: لا بديل عن الفوز بلقب الكونفدرالية

أعرب عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة نهضة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، من حارس الفريق محمود عبدالرحيم "جنش"، وعماد السيد، فضلا عن تلقيه اتصالات من شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الأول. وقدم الحارس الشاب مستوى مميزا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان، وأنقذ الفريق الأبيض في أكثر من لقطة، رغم الخسارة التي تلقاها الزمالك بهدف دون رد جاء في الوقت بدلا من الضائع.
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