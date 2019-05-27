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وزير الرياضة يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ ص
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفوز فريق نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5 - 3. كما هنأ وزير الشباب والرياضة رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك، وجماهير الكرة المصرية، التي وقفت جميعها خلف فريق الزمالك، ضاربة مثالا في الوطنية والروح الرياضية، وأثنى على التشجيع المثالي والالتزام الجماهيري داخل مدرجات استاد برج العرب الذي شهد اللقاء، طوال الـ90 دقيقة.
وتوج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء
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هدف ا-زمالك (2)

أول تعليق من السيسي على فوز الزمالك بالكونفيدرالية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بعد فوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذى يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى». وتوِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الإثنين 27 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

بعد صورة سفينة خوفو.. مصر ترسل «قائمة آثار» لجوجل

أعلنت وزارة الآثار، فى بيان اليوم الأحد، أن الدكتور خالد عناني، وجّه بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى، للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة. من جهته، بعث مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لينو كاتاروزي، خطابًا إلى وزير الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها، وذلك في إطار قيام جوجل اليوم بالاحتفال بمرور 65 عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شؤون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
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هدف ا-زمالك (2)

أول تعليق من السيسي على فوز الزمالك بالكونفيدرالية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بعد فوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذى يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى». وتوِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.
الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
قناة-السويس (2)

شهادات قناة السويس| موعد استحقاقها وطريقة صرف المبلغ

في عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص على أن "تعهد هيئة قناة السويس -بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وأن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق".
اشرف-صبحى-وزير-الشباب

وزير الشباب يحيل مدير مركز «العاشر» للتحقيق

أصدرَّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، قرارًا بإحالة مدير مركز شباب العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ نتيجة الإهمال السائد وعدم نظافة أركان المركز، فيما أشاد في الوقت ذاته بالعاملين بالمركز ومدى التزامهم بخطة العمل وحرصهم على التواجد المستمر، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة تفقد خلالها الوزير مركز الشباب بالمدينة عصر اليوم الجمعة.
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