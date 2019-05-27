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محمد رمضان يتعاقد مع «سينرجي» على مسلسل رمضان 2020

تحرير:محمد عودة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص
محمد رمضان وتامر مرسي
محمد رمضان وتامر مرسي
تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، على مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد تعاونهما رمضان الحالى فى مسلسل «زلزال». ونشر محمد رمضان عددا من الصور تجمعه بالمنتج تامر مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليها: «الله ولى التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلى القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى، منتج مسلسل زلزال». واختتم رمضان منشوره بهاشتاج: «ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر».
ويشارك محمد رمضان فى سباق الدراما الرمضانى هذا العام بمسلسل «زلزال»، الذى تدور أحداثه حول شاب فقد أسرته خلال زلزال 1992، وفوجئ بأن الرجل الذى اشترى والده منه الأرض ينكر ملكيته لها، ما يجعله يدخل فى صراع عنيف معه، وتتأزم الأحداث أكثر بسبب قصة حب تجمع هذا الشاب مع ابنة الرجل الذى يظلمه.يذكر أن مسلسل «زلزال»
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تعرف على مواعيد عرض مسلسل «زلزال» لمحمد رمضان

أعلنت إدارة قناة DMC، اليوم الأحد، عن موعد عرض مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان في شهر رمضان. حيث يُعرض المسلسل عبر DMC في تمام الساعة 10 مساءً ويعاد في الخامسة صباحًا، كما يُعرض "زلزال" عبر فضائية "DMC دراما" في تمام الساعة 12 مساءً ويعاد في 5 عصرًا. وتدور قصة المسلسل خلال العام 1992 الذي شهد زلزال مصر الشهير، وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفي جراء انهيار المنزل.
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أحمد خالد صالح بشكل مختلف في «أبو جبل»

انتهى الفنان أحمد خالد صالح من تصوير 70% من مشاهده فى مسلسله الجديد "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه رمضان المقبل. "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، محمد دياب، مريم حسن، أحمد خالد صالح، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح. يجسد أحمد دور "فادى" يعمل محاميا، ونسيب مصطفى شعبان ويعمل تاجرا وتحدث صراعات بين العائلتين بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى تبدأ الصراعات على الميراث.
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تعرف على سر الصورة التى تجمع محمد رمضان بـ«فاندام»

نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع النجم العالمي جان كلود فاندام، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، وكتب «هل أنت جاهز؟». تلك الصورة أكدت الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية عن تحضير رمضان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات فى رمضان 2019، يجمعه بـ«فاندام»، الذي حضر إلى مصر لتصوير مشاهده في فيلم «حملة فرعون»، الذي يقوم ببطولته أحمد سعد، محمد لطفي، روبي، حمدي الميرغني، أحمد التهامي، والإيطالية مايا، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.
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ياسمين عبد العزيز تطارد قتلة زوجها في«لآخر نفس»(صور)

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «لآخر نفس» بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن اللقطات الأولى من العمل الذي من المقرر عرضه فى رمضان 2019 حصريًا على قناة الحياة، وتظهر بطلة العمل خلال تلك الصور بملابس سوداء وهي تبكي وتحضر جنازة زوجها، فيما تحتضن طفليها، وإلى جوارها الفنان أحمد صلاح حسني، الذي يبدو أنه سيكون له دور مؤثر فى حياتها، وفى بعض اللقطات الأخرى يظهر زوجها الراحل، فتحى عبدالوهاب وهو يجلس مع شباب يبدو من هيئتهم أنهم ينتمون إلى إحدى الجماعة الإرهابية، ويمثل مسلسل «لآخر نفس» البطولة المطلقة الثانية لياسمين بعد «هربانة منها».
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