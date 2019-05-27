محمد رمضان يتعاقد مع «سينرجي» على مسلسل رمضان 2020
تحرير:محمد عودة
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص
محمد رمضان وتامر مرسي
تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، على مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد تعاونهما رمضان الحالى فى مسلسل «زلزال».
ونشر محمد رمضان عددا من الصور تجمعه بالمنتج تامر مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليها: «الله ولى التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلى القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى، منتج مسلسل زلزال».
واختتم رمضان منشوره بهاشتاج: «ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر».
ويشارك محمد رمضان فى سباق الدراما الرمضانى هذا العام بمسلسل «زلزال»، الذى تدور أحداثه حول شاب فقد أسرته خلال زلزال 1992، وفوجئ بأن الرجل الذى اشترى والده منه الأرض ينكر ملكيته لها، ما يجعله يدخل فى صراع عنيف معه، وتتأزم الأحداث أكثر بسبب قصة حب تجمع هذا الشاب مع ابنة الرجل الذى يظلمه.يذكر أن مسلسل «زلزال»
ويشارك محمد رمضان فى سباق الدراما الرمضانى هذا العام بمسلسل «زلزال»، الذى تدور أحداثه حول شاب فقد أسرته خلال زلزال 1992، وفوجئ بأن الرجل الذى اشترى والده منه الأرض ينكر ملكيته لها، ما يجعله يدخل فى صراع عنيف معه، وتتأزم الأحداث أكثر بسبب قصة حب تجمع هذا الشاب مع ابنة الرجل الذى يظلمه.
يذكر أن مسلسل «زلزال» من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سنيرجى»، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.
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