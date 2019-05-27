محمد رمضان يتعاقد مع «سينرجي» على مسلسل رمضان 2020

تحرير:محمد عودة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص

محمد رمضان وتامر مرسي

تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، على مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد تعاونهما رمضان الحالى فى مسلسل «زلزال». ونشر محمد رمضان عددا من الصور تجمعه بالمنتج تامر مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليها: «الله ولى التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلى القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى، منتج مسلسل زلزال». واختتم رمضان منشوره بهاشتاج: «ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر».

ويشارك محمد رمضان فى سباق الدراما الرمضانى هذا العام بمسلسل «زلزال»، الذى تدور أحداثه حول شاب فقد أسرته خلال زلزال 1992، وفوجئ بأن الرجل الذى اشترى والده منه الأرض ينكر ملكيته لها، ما يجعله يدخل فى صراع عنيف معه، وتتأزم الأحداث أكثر بسبب قصة حب تجمع هذا الشاب مع ابنة الرجل الذى يظلمه.يذكر أن مسلسل «زلزال»