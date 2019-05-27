رياضة

رئيس الزمالك: نجلي يستحق لقب المعلم.. وأشكر لاعبي الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ ص
الزمالك
الزمالك
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجماهير ناديه، الذين حرصوا على دعم الفريق، في مواجهة نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم جمهور عظيم ولا يقلون عن مشجعي أي ناد آخر. وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحاته، عقب المباراة لفضائية «المحور»: «أود أيضًا أن أوجه شكر خاص لجمهور النادي الأهلي المحترم، غير المريض نفسيا، ولاعبي الفريق الأحمر الذين تواصلوا معي ودعموا الفريق قبل المباراة».وتابع رئيس القلعة البيضاء: «أوجه رسالتي الآن لممدوح عباس، وهاني العتال، وأذكرهم بأن هذه هي البطولة
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احمد-شوبير

رئيس الزمالك لشوبير: حسابي معاك بكرة

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: «أنت بتقول إني اعتذرت للاتحاد الإفريقي، طلع الاعتذار، أنا لا أعتذر لأحد، وحسابي معك سيكون من الغد». وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي».
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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
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رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
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رئيس الزمالك يعلن عن زيادة تذاكر نهائي الكونفيدرالية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الداخلية وافق على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، إلى 50 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح التذاكر للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر وزير الداخلية على استجابته لزيادة عدد حضور المشجعين، وكذلك وزير الشباب والرياضة، غدا بعد صلاة الجمعة الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".
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صاحب ذكريات سيئة.. من هو حكم نهائي الكونفدرالية؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك.
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جنش على رأس قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، على الملعب البلدي لبركان، وشهدت القائمة وجود جنش الذي يغيب عن المواجهة للإيقاف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي، في إياب دور نصف نهائي المسابقة، فيما عاد أحمد مدبولي وحازم إمام للظهور في قائمة الفارس الأبيض.
جماهير الزمالك

رسميًا.. 30 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية

وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي يوم 26 مايو الجاري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما وافق الأمن على حضور 30 ألف مشجع في وديتي منتخب مصر، الشهر المقبل، أمام غينيا وتنزانيا، بحيث يحضر في كل مباراة 30 ألف مشجع، وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر أن يترأس إسماعيل يوسف، بعثة الفريق في المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
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