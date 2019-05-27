رياضة

رئيس الزمالك لشوبير: حسابي معاك بكرة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: «أنت بتقول إني اعتذرت للاتحاد الإفريقي، طلع الاعتذار، أنا لا أعتذر لأحد، وحسابي معك سيكون من الغد». وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي».
وأكد رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «المحور»، أن فريقه توج ببطولة الكونفدرالية بفضل الله، ودعوات الجماهير، ومساندتها للفريق طوال الفترة الماضية.وتابع: «الزمالك سيفوز بعد الكونفدرالية، ببطولتي الدوري وكأس مصر، بفضل هذا الجمهور العظيم الذي يقف خلف الفريق».وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية
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هدف ا-زمالك (5)

رئيس الزمالك: نجلي يستحق لقب المعلم.. وأشكر لاعبي الأهلي

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجماهير ناديه، الذين حرصوا على دعم الفريق، في مواجهة نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم جمهور عظيم ولا يقلون عن مشجعي أي ناد آخر. وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
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رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
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هدف ا-زمالك (5)

رئيس الزمالك: نجلي يستحق لقب المعلم.. وأشكر لاعبي الأهلي

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجماهير ناديه، الذين حرصوا على دعم الفريق، في مواجهة نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم جمهور عظيم ولا يقلون عن مشجعي أي ناد آخر. وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ

وصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللواء مشهور، ممثل نادي حرس الحدود، بجانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر الجبلاية. ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية؛ لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.
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