فرجاني ساسي: لاعبو الزمالك يستحقون الشكر (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص

فرجاني ساسي

أعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين. وأضاف ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة. وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب استاد «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء