أمير مرتضى: الكونفدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك هذا الموسم
تحرير:سعد الدين محمود٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ ص
أمير مرتضى
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لجماهير ناديه التي حرصت على مساندة الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي بساعات طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني يستحقون التحية على المجهود الذي بذلوه طوال الموسم الحالي.
وأضاف أمير، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الفريق كان يخطط منذ بداية الموسم للفوز ببطولة طويلة المدى مثل الكونفدرالية والدوري العام، وهو ما تحقق في الاولى، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في لقب الدوري هذا الموسم قبل الثانية الأخيرة من المسابقة.
واستمر في حديثه: «لقب بطولة الكونفدرالية لن يكون الأخير للزمالك هذا الموسم، ونحن قادرون على التتويج ببطولات أخرى بعد لقبي السوبر المصري السعودي، ثم الكونفدرالية».
وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على
واستمر في حديثه: «لقب بطولة الكونفدرالية لن يكون الأخير للزمالك هذا الموسم، ونحن قادرون على التتويج ببطولات أخرى بعد لقبي السوبر المصري السعودي، ثم الكونفدرالية».
وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
وغاب الزمالك عن منصات التتويج بالألقاب الإفريقية منذ تتويجه بالسوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الجيش المغربي، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي أيضًا.