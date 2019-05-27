رياضة

أمير مرتضى: الكونفدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك هذا الموسم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لجماهير ناديه التي حرصت على مساندة الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي بساعات طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني يستحقون التحية على المجهود الذي بذلوه طوال الموسم الحالي. وأضاف أمير، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الفريق كان يخطط منذ بداية الموسم للفوز ببطولة طويلة المدى مثل الكونفدرالية والدوري العام، وهو ما تحقق في الاولى، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في لقب الدوري هذا الموسم قبل الثانية الأخيرة من المسابقة.
واستمر في حديثه: «لقب بطولة الكونفدرالية لن يكون الأخير للزمالك هذا الموسم، ونحن قادرون على التتويج ببطولات أخرى بعد لقبي السوبر المصري السعودي، ثم الكونفدرالية». وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على
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هدف ا-زمالك (5)

نجم الزمالك: طارق حامد لازم يتعمله تمثال

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض يستحق إقامة تمثال له تقديرًا لما يقدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية من مجهود أكثر من رائع. وأضاف عبد اللطيف، خلال تصريحاته عبر قناة «ON sport»: «أمنية حياتي أن تنتقل الروح القتالية التي يلعب بها طارق حامد لجميع لاعبي الفريق، فإذا حدث ذلك سيفوز الزمالك بكل البطولات التي ينافس عليها». وأشار مهاجم منتخب مصر السابق، إلى أن ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة نهضة بركان، كانت لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.
فرجانى ساسى

فرجاني ساسي: لاعبو الزمالك يستحقون الشكر (فيديو)

أعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين. وأضاف ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة. وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.
احمد-شوبير

رئيس الزمالك لشوبير: حسابي معاك بكرة

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: «أنت بتقول إني اعتذرت للاتحاد الإفريقي، طلع الاعتذار، أنا لا أعتذر لأحد، وحسابي معك سيكون من الغد». وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي».
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فرجانى ساسى

فرجاني ساسي: لاعبو الزمالك يستحقون الشكر (فيديو)

أعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين. وأضاف ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة. وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.
هدف ا-زمالك (5)

رئيس الزمالك: نجلي يستحق لقب المعلم.. وأشكر لاعبي الأهلي

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجماهير ناديه، الذين حرصوا على دعم الفريق، في مواجهة نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم جمهور عظيم ولا يقلون عن مشجعي أي ناد آخر. وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

رئيس الزمالك يعلن عن زيادة تذاكر نهائي الكونفيدرالية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الداخلية وافق على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، إلى 50 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح التذاكر للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر وزير الداخلية على استجابته لزيادة عدد حضور المشجعين، وكذلك وزير الشباب والرياضة، غدا بعد صلاة الجمعة الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".
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صاحب ذكريات سيئة.. من هو حكم نهائي الكونفدرالية؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب، ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الحكم الإثيوبي مباراة للزمالك.
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