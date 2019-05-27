نجم الزمالك: طارق حامد لازم يتعمله تمثال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ ص

طارق حامد

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض يستحق إقامة تمثال له تقديرًا لما يقدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية من مجهود أكثر من رائع. وأضاف عبد اللطيف، خلال تصريحاته عبر قناة «ON sport»: «أمنية حياتي أن تنتقل الروح القتالية التي يلعب بها طارق حامد لجميع لاعبي الفريق، فإذا حدث ذلك سيفوز الزمالك بكل البطولات التي ينافس عليها». وأشار مهاجم منتخب مصر السابق، إلى أن ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة نهضة بركان، كانت لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.

وأوضح، أن أداء الزمالك في المباراة، لم يكن على المستوى المطلوب، وهناك سلبيات فنية عديدة، لكن الأهم هو الفوز والتتويج باللقب.وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب