رياضة

نجم الزمالك: طارق حامد لازم يتعمله تمثال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ ص
طارق حامد
طارق حامد
يرى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض يستحق إقامة تمثال له تقديرًا لما يقدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية من مجهود أكثر من رائع. وأضاف عبد اللطيف، خلال تصريحاته عبر قناة «ON sport»: «أمنية حياتي أن تنتقل الروح القتالية التي يلعب بها طارق حامد لجميع لاعبي الفريق، فإذا حدث ذلك سيفوز الزمالك بكل البطولات التي ينافس عليها». وأشار مهاجم منتخب مصر السابق، إلى أن ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة نهضة بركان، كانت لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.
وأوضح، أن أداء الزمالك في المباراة، لم يكن على المستوى المطلوب، وهناك سلبيات فنية عديدة، لكن الأهم هو الفوز والتتويج باللقب.وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب
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أمير مرتضى: الكونفدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك هذا الموسم

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لجماهير ناديه التي حرصت على مساندة الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي بساعات طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني يستحقون التحية على المجهود الذي بذلوه طوال الموسم الحالي. وأضاف أمير، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الفريق كان يخطط منذ بداية الموسم للفوز ببطولة طويلة المدى مثل الكونفدرالية والدوري العام، وهو ما تحقق في الاولى، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في لقب الدوري هذا الموسم قبل الثانية الأخيرة من المسابقة.
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فرجاني ساسي: لاعبو الزمالك يستحقون الشكر (فيديو)

أعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين. وأضاف ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة. وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.
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هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: «أنت بتقول إني اعتذرت للاتحاد الإفريقي، طلع الاعتذار، أنا لا أعتذر لأحد، وحسابي معك سيكون من الغد». وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي».
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خالد الغندور: طارق حامد يستحق جائزة أفضل لاعب إفريقي

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة رقم واحد في القارة، وتسبق بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأنها الأعلى من ناحية القيمة المالية. وحسم الزمالك بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «المحور»، أن الفوز بالكونفدرالية قد يكون حاسمًا في لقب نادي القرن، لأن الفريق المتوج به يحصل على نفس عدد النقاط التي يحصل عليها بطل دوري أبطال.
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الزمالك بطلا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه

توِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
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رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
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جروس: لقب الكونفدرالية هدفنا منذ البداية

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن فريقه لديه هدف واحد منذ انطلاق بطولة الكونفدرالية، وهو التتويج باللقب، وبالتالي فإن طموحه الوحيد غدًا أمام نهضة بركان هو تعويض الخسارة لتحقيق هدفه. وأشار جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن مواجهة نهضة بركان، هي الـ16 للفريق في البطولة، منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه يعتبر نتيجة مباراة الذهاب تحمل أفضلية للزمالك في موقعة برج العرب. وأوضح مدرب الزمالك، أنه يملك أكثر من حل لتعويض غياب عمر السعيد، على رأسها الدفع بالمغربي خالد بوطيب، أو مواطنه حميد أحداد.
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