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في مثل هذا اليوم|ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

تحرير:محمد عودة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
في مثل هذا اليوم 27 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1931: ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي عام 1332: ولد عبدالرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع. وفي عام 1873 توفي رفاعة الطهطاوي، أحد رموز النهضة العلمية في مصر، في عصر محمد علي. وفي عام 1498: البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقا بحريا يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.
وفي عام 1679: صدور قانون المثول في إنجلترا، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بين يدي المحكمة.وفي عام 1832: الجيش المصري بقيادة أحمد المونوكلي يفتح مدينة عكا بعد إعلان حاكم مصر محمد علي باشا الحرب على والي عكا عبد الله باشا بحجة إيوائه 6 آلاف من المصريين الفارين من التجنيد ورفضه إرسال الأخشاب لبناء الأسطول
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ستان لي

رغم رحيله.. «ستان لي» ضحية خداع مدير أعماله

رغم رحيله منذ شهور، فإن المنتج ومبتكر الأبطال الخارقين ستان لي، ما زال حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام، وهذه المرة ليس للاحتفاء بأعماله وإنما لسبب آخر حزين، إذ ألقت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية القبض على مدير أعماله كيا مورجان بتهمة الإساءة لكبار السن والتعرض لهم بالضرب، وسرقة مبلغ يقترب من 100 ألف دولار من شخص كبير السن، وهي الجريمة التي أثارت مخاوف كبيرة في أمريكا، أن يكون "مايك" تعرض بأي إساءة أو سرقة لـ"ستان لي" قبل رحيله دون أن يدري، بحسب موقع Variety الأمريكي.
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Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في أول أسابيع عرضه، محققا نحو 109 ملايين دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
ياسمين الخطيب و خالد يوسف (1)

خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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اسماعيل-ياسين (2)

في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

في مثل هذا اليوم.. وُلِد الفنان عادل إمام

في مثل هذا اليوم 17 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1940، ولد الممثل المصرى عادل إمام. وفي عام 1805: محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وفي عام 1896: الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح وأخيه جراح بن صباح الصباح.
أنور وجدي

في مثل هذا اليوم.. توفي الممثل والمخرج أنور وجدي

في مثل هذا اليوم 14 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1955: توفي الممثل والمخرج المصرى أنور وجدي. وفي عام 1964: الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.
مصطفى صادق الرافعي

في مثل هذا اليوم.. توفي مصطفى صادق الرافعي

في مثل هذا اليوم وقعت العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلى والدولى، كما شهد اليوم ميلاد عدد كبير من الشخصيات العامة داخل مصر وخارجها. وفيما يلي أبرز ما وقع من أحداث في مثل هذا اليوم. في عام 1937: توفي الكاتب والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي. وفي عام 1774: لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. وفي عام 1869: تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1940: ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية.
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