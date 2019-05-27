في مثل هذا اليوم|ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

تحرير:محمد عودة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

فاتن حمامة

في مثل هذا اليوم 27 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1931: ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي عام 1332: ولد عبدالرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع. وفي عام 1873 توفي رفاعة الطهطاوي، أحد رموز النهضة العلمية في مصر، في عصر محمد علي. وفي عام 1498: البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقا بحريا يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.

وفي عام 1679: صدور قانون المثول في إنجلترا، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بين يدي المحكمة.وفي عام 1832: الجيش المصري بقيادة أحمد المونوكلي يفتح مدينة عكا بعد إعلان حاكم مصر محمد علي باشا الحرب على والي عكا عبد الله باشا بحجة إيوائه 6 آلاف من المصريين الفارين من التجنيد ورفضه إرسال الأخشاب لبناء الأسطول