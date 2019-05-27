ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تحرير:وكالات ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي.ودعا وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية إلى بذل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.وأضاف ظريف، خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم، أن إيران تريد تأسيس علاقات