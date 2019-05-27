«النائب العام المساعد وعنف الطالبية» بمحاكمات اليوم
متهمو «حسم» تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر
تحرير:سماح عوض الله
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها نظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المتهم فيها 304 أشخاص بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
كشفت التحقيقات بقضية استهداف النائب العام المساعد، عن أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد
كشفت التحقيقات بقضية استهداف النائب العام المساعد، عن أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبطت أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللا سلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استهدفوا اغتيال عدد من القضاة ورؤساء المحاكم، وتم إحباط محاولتهم استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
أموال البنوك
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليوني و214 ألف جنيه بموجب مئة "شيك" مسحوبة على البنوك بمستندات مزورة.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، عن استغلال المتهم "بهاء" 34 سنة، كاتب حسابات بإحدى الشركات، اختصاصه الوظيفي، باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها، بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت إليه النيابة تهمة قيامه بالتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز ائتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية، ولا يستحقون صرف أي مبالغ مالية، فوجهت إليهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعون للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.
أحداث الطالبية
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة، منها أتوبيس نقل عام؛ وذلك بغرض إرهابي، وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.