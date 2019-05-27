«النائب العام المساعد وعنف الطالبية» بمحاكمات اليوم

متهمو «حسم» تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها نظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المتهم فيها 304 أشخاص بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

كشفت التحقيقات بقضية استهداف النائب العام المساعد، عن أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان. وأظهرت التحقيقات أن عدد