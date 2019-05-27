جريمة

«النائب العام المساعد وعنف الطالبية» بمحاكمات اليوم

متهمو «حسم» تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها نظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المتهم فيها 304 أشخاص بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
كشفت التحقيقات بقضية استهداف النائب العام المساعد، عن أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان. وأظهرت التحقيقات أن عدد
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اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
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«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
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الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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حملات مرورية مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم. وفي نفس السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل، فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 متهما بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، واستكملت المحكمة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي، كما فضت الأحراز الخاصة بالمتهمين وتبين وجود مقطع فيديو لأشخاص يرتدون زي داعش ويحملون راية داعش، ويذبحون أشخاصا أمام الكاميرات وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم.
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«خلية الوراق الإرهابية» أبرز محاكمات اليوم

يوم قضائي هادئ بجدول المحاكمات المنتظر نظرها اليوم، ولا يتصدر الساحة على قائمة القضايا المعروفة إعلاميا سوى خلية الوراق الإرهابية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المقرر أن تستمع إلى الشهود في إعادة محاكمة 5 متهمين منسوب إليهم اتهامات بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية، فضلا عن اتهامهم بقتل عمرو عزت، أمين شرطة بقسم الوراق، وصديق له، وتضم القضية 9 متهمين، بينهم 4 هاربين، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم شكلوا خلية إرهابية بمنطقة الوراق، أطلقوا عليها مسمى "خلية الوراق".
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10 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة خزينة محل

عندما يقترن الغباء بالحظ السيئ والإجرام معًا، يكون المصير مأساويا للغاية، وهذا ما تعرض له لصان حاولا سرقة محل تجاري على طريقة أحمد مظهر وعادل إمام، فى فيلم «لصوص ولكن ظرفاء»، إذ قررا سرقة محل تجاري، من خلال نقب الحائط، واستأجرا بدروما مجاورا للجدار الخلفي للخزنة، وبعد مغادرة العمال المحل بدأ اللصان عملهما بنقب الحائط، لكنهما فشلا فى فتح الخزينة، فاتصلا بحداد وأخبراه بمخططهما، فأبلغ الأخير الشرطة، وبإحالة المتهمين للمحاكمة قضت بحبسهما 10 سنوات رغم عدم فلاحهما فى السرقة.
إطلاق نار - أرشيفية

«الإخوان قتلوه».. حيلة الشقيقين للأخذ بالثأر بالوراق

بعد مرور عامين قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهمين قاما بقتل صاحب كشك بالوراق أخذًا بالثأر منه، حيث قام المتهمان بعد أن أخفيا وجهيهما، باستقلال دراجة نارية، ووقفا أمام كشك بدائرة قسم الوراق، بعد أن تأكدا أن صاحبه يقف بداخله، وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الرعب سيطرت على الأهالي، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين "خالد.م" و"وائل.أ" ، ترصدا المجنى عليه "نصار عبد العال فرغلى" لقتله ثأرا لمقتل شقيقهما على يد ابن عمه.
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