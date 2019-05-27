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زحام بالطرق الرئيسية.. حالة المرور صباح اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمعظم المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع فترة الذروة الصباحية، حيث شهد الطريق الدائري كثافات أمام المتجه للقاهرة الجديدة، من المعادي أو المنيب. وتكونت كثافات أعلى مخرج البحر الأعظم، كما تباطأت الحركة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة السلام، وداخل النفق
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
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حر شديد في 14 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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وزير الرياضة يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفوز فريق نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5 - 3. كما هنأ وزير الشباب والرياضة رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك، وجماهير الكرة المصرية، التي وقفت جميعها خلف فريق الزمالك، ضاربة مثالا في الوطنية والروح الرياضية، وأثنى على التشجيع المثالي والالتزام الجماهيري داخل مدرجات استاد برج العرب الذي شهد اللقاء، طوال الـ90 دقيقة.
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أول تعليق من السيسي على فوز الزمالك بالكونفيدرالية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بعد فوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذى يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى». وتوِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.
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حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
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السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استهدف في السنوات الأربع الماضية، إنجاز أكبر حجم من العمل في المشروعات القومية، مؤكدا أنه كان يقدر جيدا أن كل إنجاز يتم الانتهاء منه، هو توفير في الوقت والجهد والمال، فيما يخص التكلفة، بالإضافة للاستفادة من العوائد، وشدد في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج، اليوم، على أن "حجم الأموال اللي أنفقت في الخمس سنين اللي فاتوا، بدون مبالغة لو إحنا كنا انتظرنا لأي أسباب إننا نطلق هذه المشروعات خلال الفترة التانية اللي إحنا فيها الآن، أتصور أننا قد لا نستطيع أن نطلقها، مش هيبقى معانا نغطي التكلفة المالية للمشروعات ديه".
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إعلان موعد فتح باب الالتحاق بالمدارس اليابانية

تقرر فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2019 - 2020، مساء اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشر و59 دقيقة مساءً عبر الموقع https://ejs4students.moe.gov.eg/، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقدم لهذا العام، لصفوف رياض الأطفال وkg1 وkg2، إضافة إلى الصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي، ووضعت شروط الالتحاق بهذه المدارس على النحو التالي: يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

تعرف على خط سير أول قطار سريع في مصر

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ توريد أول قطار سريع في مصر الذي يربط مدينة القاهرة والعين السخنة حتي مدينة العلمين شمالا ضمن خطة وزارة النقل لخلق محور نقل جديدة موازية لوادي النيل، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا، مضيفا أن مفاوضات تمت مع إحدى الشركات لتوريد قطار "المونوريل" الجديد الذي يربط مدينة القاهرة مرورا بـ6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الاعتمادات المالية الجديدة لوزارة النقل للتطوير الشامل لمظومة السكة الحديد التي بدأتها الوزارة.
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