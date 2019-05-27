إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

حادث «توك توك» - أرشيفية

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، وتبين من فحص موقع الحادث تعطّل «توك توك» وسيارة «ميكروباص» بنهر الطريق بسبب الحادث، وعلى الفور تم استخدام أوناش المرور لتسيير حركة السيارات. وبسماع إفادة