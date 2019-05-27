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5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
وشددت الأوقاف على أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.وحذرت من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله
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زحام-مرورى (4)

زحام بالطرق الرئيسية.. حالة المرور صباح اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
طقس-حار (1)

حر شديد في 14 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أشرف صبحي (6)

وزير الرياضة يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفوز فريق نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5 - 3. كما هنأ وزير الشباب والرياضة رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك، وجماهير الكرة المصرية، التي وقفت جميعها خلف فريق الزمالك، ضاربة مثالا في الوطنية والروح الرياضية، وأثنى على التشجيع المثالي والالتزام الجماهيري داخل مدرجات استاد برج العرب الذي شهد اللقاء، طوال الـ90 دقيقة.
هدف ا-زمالك (2)

أول تعليق من السيسي على فوز الزمالك بالكونفيدرالية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بعد فوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذى يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى». وتوِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.
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حفل -افطار-المهندس اكمل-تصوير-ابو حسن‎ (10)

بحضور قرطام.. المحافظين يُقيم حفل إفطار رمضان السنوي

نظم حزب المحافظين حفل إفطار جماعي، اليوم الخميس، بملتقى قرطام الثقافي، في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القادة السياسيين والمواطنين، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وممثلي الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين، وعدد كبير من المواطنين، وأعضاء الحزب بعدد من المحافظات. قالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، إن الحزب وجه دعوة عامة إلى المواطنين للمشاركة في حفل الإفطار السنوي الذي يقام كل عام، لاعتباره فرصة لتعاون وتبادل الآراء بين الناس، من خلال تواصل القيادات السياسية مع العامة والصحفيين.
هلال

والله لسه بدري يا شهر الصيام.. إعلان موعد عيد الفطر

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
صلاه_التراويح

«الأوقاف» تحدد عدد مساجد الاعتكاف وساحات صلاة العيد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، 3496 مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف في شهر رمضان المقبل، بحيث يكون لكل مسجد إمام يدير شئون الاعتكاف به، كما اعتمد الوزير أيضا 5863 ساحة ومسجدا جامعا لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بنفس ضوابط العام الماضي. وأعلنت الوزارة، مساء الأربعاء الماضي، حظر ومنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل، مشددة على أنه لن يتم بث صلاة التراويح بالمساجد في رمضان، عبر مكبرات الصوت، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمسجد.
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