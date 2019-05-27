جريمة

النيابة تطلب التحري عن المتهم بدهس ضابط كمين الشروق

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
كمين أمني- أرشيفية
كمين أمني- أرشيفية
تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع قائد سيارة ملاكي، لاتهامه باقتحام كمين أمني في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة، حيث كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وصدم سيارة أخرى أمام الكمين، دون الاستجابة للتحذيرات الأمنية والتوجيهات بالتوقف للتفتيش والفحص، وصدم المتهم ضابطا وأمين شرطة في الكمين، وعلى الفور تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وأكدت مصادر أمنية أن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وتعكف الجهات الأمنية على مناقشة المتهم والتحري بشأنه وبيان دوافعه لاقتحام الكمين.
كان قسم شرطة الشروق تلقى إخطارًا بتعرض ارتكاز أمني مكون من ضباط وأفراد مباحث ونظام تابعين للقسم، لحادث مروري، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف وتعزيزات أمنية، وتبين من فحص البلاغ أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد حادث تصادم عادي ولا توجد به أي شبهة عمل إرهابي. وقال السائق المتسبب فى الحادث إن سرعته الزائدة
اقرأ المزيد
اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
المرور‎ (1)

حملات مرورية مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم. وفي نفس السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
اقرأ المزيد من الأخبار
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

قرار جديد من النيابة في واقعة دهس 5 أشخاص بالبساتين

أمرت نيابة البساتين باحتجاز سائق سيارة ملاكي، وعرضه على الطب الشرعي لإخضاعه لكشف تعاطي المخدرات، مع التحفظ على سيارته وعرضها على لجنة فنية لفحصها للتحقق من وجود خلل فني مفاجئ بها من عدمه، وذلك على ذمة التحقيق فى اتهام السائق بدهس 5 أشخاص بينهم أطفال، خلال توقفهم أمام محل عصير لشراء مشروبات منه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بشارع أحمد زكي، بدائرة قسم شرطة البساتين، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين لبيان إمكان سماع إفادتهم فى الوقت الراهن من عدمه.
جثة (4)

يئست وهنتحر.. رسالة من شاب عشريني تفسر مقتله بالرحاب

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثمان شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، بعدما تم العثور على جثته مشنوقة داخل حمام الشقة بمدينة الرحاب وفى حالة تعفن، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وكذلك أمرت النيابة بتشريح الجثة للتحقق من أسباب الوفاة وبيان كيفية وتوقيت حدوثها، بينما رجحت التحقيقات الأولية انتحار الشاب بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، ويَأسه من الحياة، وذلك بناءً على رسالة تركها إلى أهله أكد فيها عزمه على الانتحار.
اسعاف (2)

بعد دهس سيدة.. تحذيرات أمنية من عبور المشاة للدائري

شهد الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بالجيزة حالة من التكدس المروري، بسبب حادث تصادم، حيث صدمت سيارة أجرة «ميكروباص» سيدة في أثناء محاولتها عبور الطريق الدائرى إلى الاتجاه المقابل، ونقلت سيارة إسعاف المصابة إلى مستشفى الساحل بوصفها الأقرب إلى مكان الحادث، فى محاولة لإنقاذها، إذ إن حالتها خطيرة ومصابة بنزيف وكسور، بينما تم التحفظ على السائق وسيارته، واستدعاء أوناش المرور لرفع السيارة من مكان الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
أحمد-السبكي

تقطيع هدوم وكسر ظهر.. اتهامات السبكي وصدى البلد

شهدت تحقيقات نيابة الدقي، فى واقعة اقتحام المنتج الفني أحمد السبكي، لموقع صدى البلد الإخباري، تبادل الاتهامات بين أحمد السبكي ونجله ومساعد لهم من ناحية، وبين رئيس تحرير الموقع الصحفي أحمد صبري، والصحفيين إسلام مقلد وأحمد سالم، إذ زعم الفريق الأول أنه لم يبادر بالاعتداء، وأنه تم التعدي على كريم السبكي بالضرب بشماعة بما أصابه بكسر مضاعف فى الظهر، بينما اتهم الصحفيون السبكي وأتباعه باقتحام الموقع، والتعدي عليهم بالسب والقذف، والتعدي على الصحفيين بالضرب وإحداث إصابة بالجبهة وتمزيق ملابس صحفي، وإحداث تلفيات بالمكان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org