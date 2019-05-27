النيابة تطلب التحري عن المتهم بدهس ضابط كمين الشروق

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

كمين أمني- أرشيفية

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع قائد سيارة ملاكي، لاتهامه باقتحام كمين أمني في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة، حيث كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وصدم سيارة أخرى أمام الكمين، دون الاستجابة للتحذيرات الأمنية والتوجيهات بالتوقف للتفتيش والفحص، وصدم المتهم ضابطا وأمين شرطة في الكمين، وعلى الفور تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وأكدت مصادر أمنية أن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وتعكف الجهات الأمنية على مناقشة المتهم والتحري بشأنه وبيان دوافعه لاقتحام الكمين.

كان قسم شرطة الشروق تلقى إخطارًا بتعرض ارتكاز أمني مكون من ضباط وأفراد مباحث ونظام تابعين للقسم، لحادث مروري، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف وتعزيزات أمنية، وتبين من فحص البلاغ أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد حادث تصادم عادي ولا توجد به أي شبهة عمل إرهابي. وقال السائق المتسبب فى الحادث إن سرعته الزائدة