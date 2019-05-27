جريمة

حملات مرورية مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
حملات مرورية
حملات مرورية
واصلت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم. وفي نفس السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة. كما تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات وكذا الكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها
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اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
كمين-أمني

النيابة تطلب التحري عن المتهم بدهس ضابط كمين الشروق

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع قائد سيارة ملاكي، لاتهامه باقتحام كمين أمني في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة، حيث كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وصدم سيارة أخرى أمام الكمين، دون الاستجابة للتحذيرات الأمنية والتوجيهات بالتوقف للتفتيش والفحص، وصدم المتهم ضابطا وأمين شرطة في الكمين، وعلى الفور تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وأكدت مصادر أمنية أن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وتعكف الجهات الأمنية على مناقشة المتهم والتحري بشأنه وبيان دوافعه لاقتحام الكمين.
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اغتصاب (1)

«سالي والركين» قصة أبشع جريمة ذبح في مدينة نصر

ترك «علاء» الشاب العشريني بلدته بمحافظة الفيوم متجها إلى قاهرة المعز، سرعان ما استقر به الحال في منطقة مدينة نصر، لم يدم بحث الشاب عن عمل طويلا ووقف الحظ بجانبه إذ عمل «سايس» في جراج بالمنطقة تبدأ مهمته في ركن وغسيل السيارات، وكاد أن يطير من الفرحة عندما استأجر غرفة قريبة من مكان عمله، فترة قصيرة مرت عليه حتى تعرف على بعض سكان المنطقة وأصحاب السيارات المترددين عليه لم يلفت انتباهه سوى «سالي» سيدة في منتصف الثلاثينيات تتمتع بقدر من الجمال مطلقة وتعيش في العقار المجاور له بصحبة ولد وبنت.
خطف

كمين الانتقام.. فتاة تستعين بفيسبوك لخطف شقيقين

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحبس فتاة و7 متهمين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بخطف شقيقين نتيجة خلافات مالية بينهم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، في ضوء البلاغ المقدم إلى رجال المباحث بقسم شرطة أكتوبر، بخطف المجني عليهما تحت تهديد السلاح، نجحت بعدها قوة أمنية من رجال المباحث في القبض على المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية على مبلغ 500 ألف جنيه خاصة بتسفير عمالة للخارج.
اغتصاب (2)

عطفت عليه فذبحها.. سايس يقتل سيدة فشل في اغتصابها

نجحت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها؛ إذ تبين أن سايس الجراج المجاور لمنزل الضحية، وراء الحادث، بعدما استغل وجودها بمفردها داخل الشقة، في غياب طفليها الصغيرين، وصعد إليها وحاول اغتصابها، وعند قيامها بالدفاع عن نفسها قام بذبحها، وفر هاربًا من مسرح الحادث، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات، بعد تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثة جارتهم، في منتصف العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل مسكنها.
داعش

تأجيل محاكمة 555 متهما في «ولاية سيناء 4» إلى 7 مايو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء 4»، إلى جلسة 7 من مايو المقبل، لاستكمال سماع الشهود، على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات، وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف أمام الرأى العام الدولي.
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