جريمة

الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
لحوم فاسدة - أرشيفية
لحوم فاسدة - أرشيفية
تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
تم تنفيذ الحملة ومداهمة ثلاجة اللحوم الفاسدة بناءً على معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين بالجيزة، وبإجراء التحريات عن تلك المعلومات تأكدت صحتها بقيام المتهم "صبحي. ا. ف" صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة (بدون ترخيص)، بدائرة قسم العمرانية، بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (دواجن- لحوم)
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اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
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«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
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حملات مرورية مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم. وفي نفس السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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النيابة تطلب التحري عن المتهم بدهس ضابط كمين الشروق

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع قائد سيارة ملاكي، لاتهامه باقتحام كمين أمني في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة، حيث كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وصدم سيارة أخرى أمام الكمين، دون الاستجابة للتحذيرات الأمنية والتوجيهات بالتوقف للتفتيش والفحص، وصدم المتهم ضابطا وأمين شرطة في الكمين، وعلى الفور تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وأكدت مصادر أمنية أن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وتعكف الجهات الأمنية على مناقشة المتهم والتحري بشأنه وبيان دوافعه لاقتحام الكمين.
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ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، من ممارسي أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وضبط مروجي المواد المخدرة، وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ضٌبط بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة، تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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ضبط مالك مصنع زهرة زرقاء غير مرخص بأبو النمرس

ألقت مباحث التموين فى الجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية متخصص فى إعداد "الزهرة الزرقاء"، المستخدمة فى غسل الملابس البيضاء، بقصد جعلها زاهية اللون، وذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام صاحب المصنع باستخدام مواد مغشوشة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إذ تؤثر بالسلب على المنسوجات، وكذلك على بشرة مستخدمها، وتم تحرير محضر ضده واتهامه باستخدام مواد مجهولة المصدر، تحفظت القوات على 77 كيلو من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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ضبط 22 مصنع بير سلم بالجيزة و88 قضية تموين

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملات تفتيش على العديد من منشآت الصناعات الغذائية والمتاجر والمطاعم، وذلك لمحاربة الغلاء ومنع احتكار السلع، وضبط جرائم الغش التجاري، والمخالفات التى تؤثر على الصحة العامة للمستهلكين، وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة الماضية من ضبط 110 قضايا تموين مختلفة، تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وجرائم غش تجاري، ومخالفات رفع أسعار وبيع منتجات بأعلى من سعرها المعتاد، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
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