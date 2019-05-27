الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

لحوم فاسدة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

تم تنفيذ الحملة ومداهمة ثلاجة اللحوم الفاسدة بناءً على معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين بالجيزة، وبإجراء التحريات عن تلك المعلومات تأكدت صحتها بقيام المتهم "صبحي. ا. ف" صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة (بدون ترخيص)، بدائرة قسم العمرانية، بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (دواجن- لحوم)