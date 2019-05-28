جريمة

بالأسماء.. قتيلان و7 مصابين في حادث صحراوي بني سويف

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بنى سويف، وتلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين وهم طه حسن نمر، 45 عاما، فلاح، ومقيم محافظة المنيا، ومنصور جمال محمد، 45 عاما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابين محمد إسماعيل محمد، 42 عاما، موظف، مصابا بجرح بالجبهة.
ونقلت سيارات الإسعاف محمد سيد عطيه، 38 عاما، عامل، من المنيا، ومصابا بكسر في الساق اليمنى، وأحمد خميس محمد، 45 عاما، عامل، مقيم بمحافظة المنيا، ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونبوت محمد خميس، 40 عاما، أمن بمستشفى 57357، ومصابا بجروح وسحجات. وأصيب إسماعيل محمد، 13
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ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
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توقف حركة المرور بطريق الصف بسبب حادث سير

توقفت حركة السير بطريق الصف، بالجيزة، بشكل جزئي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، ماتسبب في إصابة 3 أشخاص، واختناق الحركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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«التخابر مع حماس وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع حماس وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، وتضمن الحكم الملغي إعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
جثة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بكفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. بينما أفادت التحريات بأنه متهم فى 5 قضايا ما بين ضرب وبلطجة وسرقة، آخرهم القضية رقم 883 إدارى قسم شرطة دسوق «ضرب»، وأنه مهتز نفسيا، ويعالج لدى طبيب نفسى بالإسكندرية.
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

أصيب 4 مدرسين جامعيين بكلية الأسنان جامعة المنيا، اليوم السبت، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارتين ملاكتين بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، في أثناء عودتهم من عملهم بالكلية في اتجاههم إلى القاهرة، وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكتين بحري نفق سنور وبداخلها 4 مدرسين جامعيين من كلية الأسنان جامعة المنيا، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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ارتجاج وكسور.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق أبو صالح اتجاه الكريمات بدائرة محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، رقم الميكروباص "8935 - ن أ د" على الطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق أبو صالح تجاه الكريمات، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
قسم-إمبابة

مصدر أمني يكشف حقيقة حريق قسم إمبابة

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن الحريق المحدود الذي شب في قسم شرطة إمبابة مساء اليوم الإثنين، سببه ماس كهربائي في لوحة مفاتيح كهرباء، وتم إخماده دون أي خسائر بشرية أو مادية، عقب فصل التيار الكهربائي. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إخطارًا يفيد بتصاعد أدخنة من ديوان قسم شرطة إمبابة الملاصق لمقر إدارة شرطة النجدة، انتقل على الفور رجال الإطفاء إلى مقر القسم، وتبين نشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات، تم إخطار اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

التصريح بدفن جثة سيدة سقطت عليها سيارة بمرور العجوزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثمان ربة منزل لقيت حتفها، إثر سقوط سيارة نقل عليها من أعلى كوبري ناهيا، خلال تواجدها بمكتب مرور العجوزة، فيما تسب الحادث أيضًا في إصابة آخرين، بينهم ضابط شرطة ومهندس الفحص بوحدة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وأمرت نيابة العجوزة بسماع أقوال المصابين فور تماثلهم للشفاء، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وندب المعمل الفني الجنائي لبيان ملابسات سقوط السيارة، فيما تم إخطار مساعد الوزير لأمن الجيزة
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