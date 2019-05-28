بالأسماء.. قتيلان و7 مصابين في حادث صحراوي بني سويف

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

حادث - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بنى سويف، وتلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين وهم طه حسن نمر، 45 عاما، فلاح، ومقيم محافظة المنيا، ومنصور جمال محمد، 45 عاما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابين محمد إسماعيل محمد، 42 عاما، موظف، مصابا بجرح بالجبهة.

ونقلت سيارات الإسعاف محمد سيد عطيه، 38 عاما، عامل، من المنيا، ومصابا بكسر في الساق اليمنى، وأحمد خميس محمد، 45 عاما، عامل، مقيم بمحافظة المنيا، ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونبوت محمد خميس، 40 عاما، أمن بمستشفى 57357، ومصابا بجروح وسحجات. وأصيب إسماعيل محمد، 13