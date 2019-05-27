رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.

وأوضح البيان، أن موقف فرنسا على النحو الذي حدده رئيس الجمهورية، هو أن البالغين المحتجزين في العراق يجب أن يحاكموا أمام القضاء العراقي، كما أن الفرنسيين الثلاثة يتمتعون بالحماية القنصلية أثناء فترة احتجازهم. وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الحماية القنصلية تشمل ضمان حصولهم على مساعدة محام وأنهم