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رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي
علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
وأوضح البيان، أن موقف فرنسا على النحو الذي حدده رئيس الجمهورية، هو أن البالغين المحتجزين في العراق يجب أن يحاكموا أمام القضاء العراقي، كما أن الفرنسيين الثلاثة يتمتعون بالحماية القنصلية أثناء فترة احتجازهم. وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الحماية القنصلية تشمل ضمان حصولهم على مساعدة محام وأنهم
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ظريف

«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
تحطم-طائرة (2)

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
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ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
نساء داعش

القبض على «مسؤول السبايا» في داعش بالعراق

تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد. وحسب "سكاي نيوز - عربية"، تمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
قوات-امريكية-في-العراق

فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
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