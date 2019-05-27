نيجيريا تستهدف التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

كأس العالم للشباب

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك من خلال مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، ففي المجموعة الثالثة تواجه هندوراس نظيرتها أوروجواي في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل هندوراس الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا بخماسية نظيفة، بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها على النرويج 3-1، وبدورها تواجه النرويج الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها نيوزيلندا المتصدرة برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وفي المجموعة الرابعة، تواجه قطر نظيرتها أوكرانيا في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل قطر الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة أمام نيجيريا برباعية نظيفة، بينما توجد أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الولايات المتحدة 2-1. وضمن مباريات نفس المجموعة، تواجه الولايات المتحدة

وفي المجموعة الرابعة، تواجه قطر نظيرتها أوكرانيا في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتتذيل قطر الترتيب دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة أمام نيجيريا برباعية نظيفة، بينما توجد أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الولايات المتحدة 2-1.



وضمن مباريات نفس المجموعة، تواجه الولايات المتحدة الثالثة دون رصيد من النقاط، نظيرتها نيجيريا المتصدرة برصيد 3 نقاط، في تمام الساعة 8:30 مساءً.



يذكر أن هناك فريقين ضمنا التأهل إلى دور الـ16 بالفعل، وهما السنغال من المجموعة الأولى، وإيطاليا من المجموعة الثانية، ومن الممكن أن يلحق بهما أي من نيوزيلندا وأوروجواي ونيجيريا وأوكرانيا في حال تحقيق الانتصار في لقاءات اليوم.