«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

مستندات وتوكيلات مزروة- أرشيفية

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.

معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط "تغريد. أ"، صاحبة محل كوافير، في تزوير عدد من المحررات الرسمية المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات لأصحابها المقيمين خارج البلاد، وتحمل أختام شعارات الدول المقلدة، أكدت التحريات التي أجراها رجال مباحث الأموال العامة صحة المعلومات،

معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط "تغريد. أ"، صاحبة محل كوافير، في تزوير عدد من المحررات الرسمية المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات لأصحابها المقيمين خارج البلاد، وتحمل أختام شعارات الدول المقلدة، أكدت التحريات التي أجراها رجال مباحث الأموال العامة صحة المعلومات، وتوجهت مأمورية أمنية لضبط المتهمة.



وأمام مكتب توثيق الجيزة، سقطت المتهمة في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتها توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة، يحمل خاتما مقلدا لشعار الدولة، ببيع شقة بحي البشائر الواقع بمنطقة 6 أكتوبر لنفسها من "عدنان. م"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، نظير مبلغ 800 ألف جنيه، وشهادة مزورة منسوب صدورها للمكتب، مدون بها بيانات التوكيل.



