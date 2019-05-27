ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

الزمالك

وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "الاستمرارية في النجاح مهمة، 3 عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتالية: 1- الحفاظ على الإدارة الفنية، 2- الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، 3- استخدام النجاح لجذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ أكثر استقرارا لهم". الاستمرارية