من «الأمير النائم» الذي تطلب أحلام الدعاء له؟

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

منذ 14 عامًا، وفي العاصمة البريطانية لندن، كان الأمير السعودي وليد بن خالد ينطلق بسيارته مسرعًا كما اعتاد دائمًا القيادة بهذا الشكل، لكنه لم يكن في نزهة في الأراضي الإنجليزية، بل كان من طلبة الكلية العسكرية هناك، إلا أن تهوره قاده إلى مصير مجهول، حيث وقع له حادث، أصيب على أثره بـ«موت دماغي»، ومنذ ذلك الحين وهو على الفراش في غيبوبة بأحد المستشفيات في الرياض. أمس، نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو يُظهر قيام الأمير النائم بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى والعكس، ليحيي الآمال لدى أسرته والسعوديين بأن يستيقظ من سُباته العميق.

الفنانة الإماراتية أحلام نشرت مقطع فيديو للأمير وهو يحرك رأسه، وكتبت: "مقطع فيديو التقط اليوم للأمير الوليد بن خالد بن طلال، يظهر فيه وهو يحرك رأسه من الجهة اليمنى لليسرى، وقد أوضح أخوه الأمير محمد أن الأمير حرك رأسه للجهتين أربع مرات هذا اليوم. الحمد لله ولا تنسوه من دعائكم في هذه الأيام المباركة". مقطع